Nursyah Kembali Bertingkah, Sebut Indah Permatasari Dipelet Arie Kriting Pakai Air Comberan

JAKARTA - Nursya, ibu dari Indah Permatasari kembali bikin gempar publik. Dirinya kembali menjelekkan sang menantu, Arie Kriting.

Mengutip dari Instagram @lambe_turah, Sabtu (19/8/2023), Nursyah terlihat menjelekkan Arie Kriting dengan menyebut lelaki itu melakukan guna-guna pada Indah Permatasari. Ungkapan tersebut bukan memang bukan yang pertama kali. Namun, pada kesempatan ini Nuryah terlihat menjelekkan Arie Kriting sambil meletakkan Alquran di atas kepala.

Dalam kesempatan itu, Nursya menyampaikan jika Arie Kriting mengguna-guna sang anak melalui makanan serta air comberan.

“Yang dikasih masuk makanan di anakku itu, dikasih mandi dengan air comberan supaya lupa daratan. Yang baik-baik itu dibuang. Tahu, seluruh Indonesia DM saya banyak yang DM saya," ucap Nursyah dengan suara yang menggebu-gebu.

Nursyah pun menyinggung masalah rumah baru Arie Kriting dan Indah Permatasari. Menurutnya hal tersebut bukan suatu yang harus dibanggakan. Apalagi Arie dan Indah membelinya dengan cara dicicil.

“Rumah? ngapain rumah segitu, untuk apa saya dengki. Rumah, rumah cicil pula ngapain. Tuh saya punya rumah ada di Bima ada rumahku, di Makassar rumahku. Tidak dibawa mati tuh rumah," kata Nursyah.

