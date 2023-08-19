Ramzi Ungkap Penyebab Kematian Sang Ibunda, Obesitas Pemicunya

JAKARTA - Ramzi begitu terpukul saat mengetahui sang ibunda Afiah Barawas meninggal dunia, pada Sabtu (19/8/2023). Sang ibu menghembuskan napas terakhirnya, Ramzi tidak berada di sisi sang ibu.

"Saya dikasih kabar tadi sama mbak yang di rumah (ibu)," kata Ramzi di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Ramzi mengungkapkan penyebab sang ibu meninggal dunia memang dikarenakan memiliki riwayat penyakit obesitas.

"Ibu saya obesitas, makin lama semakin membesar. Metabolismenya berantakan, jadi memang akhirnya organ organ tubuh lainnya terganggu termasuk paru jantung," ungkap Ramzi.

Bahkan sang ibu sempat dua kali mengalami paru-paru yang terendam air.

"Ini sudah kedua kali paru-parunya kemasukan air lalu disedot. Jantungnya sudah kebanyakan lemak, darah tinggi. Jadi memang sudah banyak faktor udah banyak penyakit," jelas Ramzi.

