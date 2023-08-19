Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Athalla Naufal Berharap Ferry Irawan Berubah Usai Bebas Penjara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:01 WIB
Athalla Naufal Berharap Ferry Irawan Berubah Usai Bebas Penjara
Athalla Naufal soal kebebasan Ferry Irawan (Foto: IG Athalla Naufal)
A
A
A

JAKARTA - Athalla Naufal menanggapi kebebasan Ferry Irawan, mantan ayah sambungnya. Namun demikian, anak kedua Venna Melinda itu enggan berbicara banyak terkait Ferry Irawan yang bebas usai tujuh bulan mendekam di penjara terkait kasus KDRT terhadap sang ibunda.

"Ya aku no comment soal masalah itu aku rasa sudah lewat," kata Athalla Naufal saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Atas peristiwa tersebut, adik kandung Verrell Bramasta itu berharap mantan ayah sambungnya bisa jadi seorang yang lebih baik lagi.

 Athalla Naufal Berharap Ferry Irawan Berubah Usai Bebas Penjara

"Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik," ungkap Athalla Naufal.

Begitupula ketika ditanya soal tanggapan sang ibu, Athalla Naufal hanya berusaha mendoakan dan selalu menjaga sang ibu tercinta.

"Aku fokus jaga mama aja sekarang udah gitu aja," pungkas Athalla Naufal.

