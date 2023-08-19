Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Aksi Gemas Cipung Ikut Lomba 17-an

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |16:01 WIB
Intip Aksi Gemas Cipung Ikut Lomba 17-an
Rayyanza alias Cipung ikut lomba 17-an (Foto: IG Tercipung Cipung)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung selalu jadi sorotan netizen. Terbaru, putra kesua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ikut melakukan kegiatan lomba memperingati HUT ke-78 RI pada Kamis 17 Agustus 2023.

Aksi gemas Cipung itu diunggah di akun Instagram @tercipungcipung. Bocah satu tahun itu berhasil mengikuti berbagai macam lomba 17-an mulai dari makan kerupuk, mewarnai hingga balap karung.

“MERDEKA!!! Tahun ini aku udah bisa ikutan banyak lomba loh Om Tanteee,” tulis akun tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (19/8/2023).

Intip Aksi Gemas Cipung Ikut Lomba 17-an

Adik Rafathar Malik Ahmad ini pun begitu ceria dan bersemangat mengikut berbagai lomba yang ada. Sering kali ia lompat-lompat hingga bertepuk tangan saat selesai mengikuti lomba.

Di samping itu, Cipung juga mengenakan baju bernuansa merah putih dan gambar tempel bendera Indonesia di pipinya. Outfit Cipung ini pun bikin netizen makin tambah gemas.

Cipung pun terlihat berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Didampingi sang pengasuh, Suster Rini, Cipung berhasil menyelesaikan lomba-lonba yang ia ikuti.

Momen Rayyanza alias Cipung asyik ikut lomba di perayaan 17-an ini mengundang komentar para netizen.

Halaman:
1 2
