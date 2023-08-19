Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Datangi Resepsi Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, Tampilan Soimah Outstanding

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:02 WIB
Datangi Resepsi Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, Tampilan Soimah Outstanding
Denny Caknan dan Bella Bonita menikah, penampilan Soimah outstanding (Foto: IG Denny Caknan)
A
A
A

JAKARTA - Soimah hadir dalam acara resepsi sekaligus ngunduh mantu yang digelar pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Acara megah yang dihadiri oleh ribuan tamu undangan itu dilaksanakan di Gedung Kepatihan Kota Ngawi. Saking megahnya, acara itu disebut-sebut bak pesta rakyat.

Datang bersama sang suami, Soimah pun tak melewatkan momen untuk berfoto bersama kedua mempelai di pelaminan. Soimah tampak anggun mengenakan atasan berwarna hitam yang dipadukan dengan bawahan rok batik yang memiliki motif senada dengan baju yang dikenakan suaminya.

Datangi Resepsi Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, Tampilan Soimah Outstanding

Dalam keterangan foto yang diunggah di Instagramnya, Soimah pun mendoakan agar pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita langgeng selamanya.

"Ndherek bingah, selamat mugo-mogo langgeng sak lawase, amin,"tulis Soimah dalam keterangan foto yang diunggahnya.

Sayangnya, netizen justru membanjiri kolom komentar unggahan Soimah itu dengan membandingkan penampilan Soimah yang dinilai lebih cantik dan lebih awet muda ketimbang sang mempelai wanita. Netizen dibuat gagal fokus dengan kecantikan soimah hingga mengomentari riasan wajah Bella Bonita.

"Pengantin perempuan kayak umur 40 kelihatan tuwir," tulis @sug***.

"Lebih cantik mak'e soimah sumpah," tulis @haz***.

"Malah gagal fokus sama mak Soimah yang lebih cantik dari pengantinnya," tulis @mal**.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187573//rumduk-A0Jc_large.jpg
Suasana Rumah Duka Epy Kusnandar, Keluarga Siap Sambut Jenazah Sang Aktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187524//chicco_jericho-x8Zz_large.JPG
Chicco Jerikho Sebut Peran Jadi Ayah David Ozora Pengaruhi Emosinya hingga ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187535//epy_kusnandar-hsYd_large.jpg
Kabar Duka, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187510//jessica-kTWH_large.jpg
Jessica Iskandar Kompak Pakai Dress Tutu bareng Birthday Girl Hagia yang Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187528//uya_kuya-MfzT_large.JPG
Uya Kuya Hadiri Sidang soal Penjarahan Rumahnya, Akui Sudah Maafkan Para Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187521//astrid_kuya-prBy_large.JPG
Astrid Kuya Laporkan Penyebar Hoaks Tentang Dirinya, Akui Reputasinya Tercoreng
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement