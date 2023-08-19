Datangi Resepsi Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, Tampilan Soimah Outstanding

JAKARTA - Soimah hadir dalam acara resepsi sekaligus ngunduh mantu yang digelar pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Acara megah yang dihadiri oleh ribuan tamu undangan itu dilaksanakan di Gedung Kepatihan Kota Ngawi. Saking megahnya, acara itu disebut-sebut bak pesta rakyat.

Datang bersama sang suami, Soimah pun tak melewatkan momen untuk berfoto bersama kedua mempelai di pelaminan. Soimah tampak anggun mengenakan atasan berwarna hitam yang dipadukan dengan bawahan rok batik yang memiliki motif senada dengan baju yang dikenakan suaminya.

Dalam keterangan foto yang diunggah di Instagramnya, Soimah pun mendoakan agar pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita langgeng selamanya.

"Ndherek bingah, selamat mugo-mogo langgeng sak lawase, amin,"tulis Soimah dalam keterangan foto yang diunggahnya.

Sayangnya, netizen justru membanjiri kolom komentar unggahan Soimah itu dengan membandingkan penampilan Soimah yang dinilai lebih cantik dan lebih awet muda ketimbang sang mempelai wanita. Netizen dibuat gagal fokus dengan kecantikan soimah hingga mengomentari riasan wajah Bella Bonita.

"Pengantin perempuan kayak umur 40 kelihatan tuwir," tulis @sug***.

"Lebih cantik mak'e soimah sumpah," tulis @haz***.

"Malah gagal fokus sama mak Soimah yang lebih cantik dari pengantinnya," tulis @mal**.