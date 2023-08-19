Advertisement
HOT GOSSIP

Innalillahi, Ibunda Ramzi Meninggal Dunia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:28 WIB
Innalillahi, Ibunda Ramzi Meninggal Dunia
Inalillahi ibunda Ramzi meninggal dunia (Foto: IG Ramzi)
JAKARTA - Kabar duka datang dari presenter Ramzi, sang ibunda Afiyah Barawas meninggal dunia pada Sabtu, (19/8/2023). Sang ibu menghembuskan napas terakhirnya di usia 63 tahun sekitar pukul 13.00 WIB. Adapun kabar duka ini diketahui melalui sebuah pesan yang tersebar di kalangan awak media.

"Innalillahi waInnailaihi Raji'un. Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Telah meninggal dunia, Ibu AFIAH BARAWAS Binti MUhsin BARAWAS, Usia 63thn, hari Sabtu, 19 Agustus 2023, jam 06.00 Ibunda dari Saudara kami, Ramzi," demikian isi pesan yang diterima, Sabtu (19/8/2023).

Innalillahi, Ibunda Ramzi Meninggal Dunia

Saat ini, jenazah ibunda Ramzi disemayamkan di rumah di kawasan Poltangan, Jakarta Selatan.

Nantinya, proses pemakaman jenazah ibunda Ramzi akan dilangsungkan di pemakaman Wakaf Samali, Kalibata, Jakarta Selatan.

