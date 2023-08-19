Ruben Onsu Belum Izinkan Betrand Peto Kuliah di Belanda, Ternyata Ini Sebabnya

JAKARTA - Ruben Onsu mengungkapkan keinginan Betrand Peto Putra Onsu untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri. Sebab saat ini remaja yang akrab disapa Onyo itu mengenyam pendidikan di sekolah internasional.

"Sekolahnya kan internasional, jadi otomatis teman-teman sekelilingnya pada begitu (mau sekolah ke luar negeri)," kata Ruben Onsu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ruben dan sang istri Sarwendah merespon baik keinginan sang putra. Namun Sarwendah merekomendasikan agar Onyo kuliah di Taiwan.

"Kalau dari bundanya, 'mendingan kayak aku aja dulu, yang masuk asrama, yang semuanya sudah di situ, difasilitasi. Di situ juga ada jam-jamnya yang enggak bisa semaunya'," jelas Ruben Onsu.

Selain Taiwan, Betrand Peto juga disarankan melanjutkan studi ke Amsterdam, Belanda. Sebab terdapat anggota yang juga berada di sana.

"Saya juga banyak sepupu yang di Amsterdam. Mereka bilang kalau di sana bagus," kata Ruben Onsu.

Akan tetapi, Ruben Onsu belum mengizinkan Onyo untuk kuliah ke dua negara tersebut. Sebab pria 40 tahun itu khawatir ia tidak bisa menahan rindu kepada sang putra dan jarak yang terlalu jauh.

"Kata saya, entar dulu deh, jauh banget soalnya. Masih banyak juga kan yang bagus di sini," jelas Ruben Onsu.

BACA JUGA: