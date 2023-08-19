Kaesang Pangarep Terharu Dapat Sepeda dari Presiden Ri: Ini Impian Saya

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono dapat sepeda dari Presiden RI (Foto: IG Kaesang)

JAKARTA - Kaesang Pangarep berhasil memenangkan juara 4 Kostum Terbaik saat Upacara HUT ke-78 RI pada Kamis (17/8/2023). Kaesang dan sang istri, Erina Gudono hadir dengan busana adat Suku Minahasa, Sulawesi Utara.

Kemenangan Kaesang ini pun membuatnya mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Siapa sangka, mendapat hadiah sepeda itu merupakan impian Kaesang sejak lama.

“Ini impian saya sejak 9 tahun lalu, setelah sekian lama menantikan. Saya sangat terharu mendapatkan sepeda dari pak Presiden,” tulis Kaesang di akun Instagram-nya, @kaesangp, Sabtu (19/8/2023).

Pengusaha ini juga mengucapkan terima kasih pada sang istri yang sudah mempersiapkan busana adat yang dikenakan saat upacara hari kemerdekaan ini.

Kaesang mengatakan Erina mempersiapkan busana adat tersebut berbulan-bulan lamanya agar tampil maksimal.

“Saya mau mengucapkan terima kasih untuk istri saya yang sudah mempersiapkan semua ini berbulan-bulan sebelum acara,” tambahnya.

Tak sampai di situ, Kaesang juga kembali menuliskan caption kocak di postingan saat ia mendapatkan hadiah sepeda ini. Adik Gibran Rakabuming ini mengatakan bakal memberikan hadiah sepeda itu kepada ayahnya.

“Saya berencana memberikan sepeda ini untuk bapak saya supaya beliau bisa berolahraga,” kata Kaesang.

