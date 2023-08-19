Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Besok, Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:35 WIB
Besok, Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi menikah besok (Foto: IG Tyas)
JAKARTA - Tyas Mirasih dan Tengku Tezi segera melangsungkan pernikahan. Kabar tersebut dibenarkan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Cinere, Ujang Priskandar.

Ujang mengatakan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi akan menikah pada Minggu, 20 Agustus 2023.

"Terkait Mbak Tyas dengan T Ahmad Zevandri ya itu sudah lengkap. Jadi sudang melengkapi semua persyaratannya," kata Ujang Priskandar di kantornya, Jumat (18/8/2023).

Besok, Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah

Nantinya akad nikah akan dilangsungkan di The Manor Andara pada pukul 15.30 WIB.

"Akad nikahnya hari Ahad, Minggu tanggal 20 sore jam 15.30 Ba'da Ashar di The Manor Andara," tambah Ujang Priskandar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Ujang, Tyas dan Tengku Tezi mendaftarkan nikah diwakilkan oleh wedding organizer secara online pada 27 Juli 2023.

"Pendaftaran mungkin dari WO-nya ya, persyaratan biasalah, pengantar RT RW, kelurahan. Daftarnya melalui online tanggal 27 bulan 7 tahun 2023," terang Ujang Priskandar.

