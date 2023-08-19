Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah Besok, Ini Mas Kawinnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:01 WIB
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah Besok, Ini Mas Kawinnya
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi menikah besok (Foto: IG Tyas)
A
A
A

JAKARTA - Tyas Mirasih akan segera menikah dengan Tengku Tezi. Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi digelar di The Manor Andara, pada Minggu 20 Agustus 2023, pukul 15.30 WIB.

Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Cinere, Ujang Priskandar mengatakan, semua berkas yang dibutuhkan sebagai syarat dilaksanakannya pernikahan sudah lengkap.

"Terkait perkawinan mbak Tyas sudah lengkap, sudah melengkapi semua persyaratannya," kata Ujang Priskandar saat ditemui di kantornya, Jumat (18/8/2023).

Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah Besok, Ini Mas Kawinnya

Selain tanggal dan tempat acara, Ujang Priskandar juga mengungkapkan mas kawin yang diberikan Tengku Tezi untuk Tyas Mirasih. Mas kawin tersebut berupa logam mulia seberat 50 gram.

"Data yang ada di kami logam mulia 50 gram," ungkap Ujang Priskandar.

Selain itu, Tyas dan Tengku Tezi juga sudah menjalani bimbingan pranikah dengan pihak KUA secara online.

"Kita bisa sampaikan by online. Semuanya, soal keluarga sakinah," tambah Ujang Priskandar.

Nantinya, Ujang Priskandar juga lah yang akan menikahkan Tyas dan Tezi.

"Insya Allah saya sendiri. Semua lengkap, kita layani terus kita laksanakan. Prosedurnya sudah dilengkapi semua," pungkas Ujang Priskandar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/33/2991116/nagita-slavina-bantu-bayar-biaya-rumah-sakit-ibu-tyas-mirasih-begini-respons-raffi-ahmad-oOQbj8lGX8.jpg
Nagita Slavina Bantu Bayar Biaya Rumah Sakit Ibu Tyas Mirasih, Begini Respons Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/33/2990915/sambil-nangis-tyas-mirasih-ungkap-kebaikan-nagita-slavina-bantu-biaya-pengobatan-sang-ibu-BAgWDWRVMP.jpg
Sambil Nangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Nagita Slavina Bantu Biaya Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/33/2897416/setelah-instagram-difollow-kini-tyas-mirasih-foto-dirangkul-son-seok-gu-opnCnb2TLQ.jpeg
Setelah Instagram Difollow, Kini Tyas Mirasih Foto Dirangkul Son Seok Gu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870135/doakan-pernikahan-tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-raiden-soedjono-singgung-masa-lalu-ZlpGwcopwz.jpg
Doakan Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi, Raiden Soedjono Singgung Masa Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870046/tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-bakal-bulan-madu-sambil-nonton-konser-post-malone-di-bangkok-8rSnEieaGQ.jpg
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Bakal Bulan Madu Sambil Nonton Konser Post Malone di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2867983/menikah-tanpa-didampingi-orang-tua-tyas-mirasih-campur-aduk-rasanya-Y7oFKFGwY4.jpg
Menikah Tanpa Didampingi Orang Tua, Tyas Mirasih: Campur Aduk Rasanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement