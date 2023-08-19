Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Menikah Besok, Ini Mas Kawinnya

JAKARTA - Tyas Mirasih akan segera menikah dengan Tengku Tezi. Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi digelar di The Manor Andara, pada Minggu 20 Agustus 2023, pukul 15.30 WIB.

Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Cinere, Ujang Priskandar mengatakan, semua berkas yang dibutuhkan sebagai syarat dilaksanakannya pernikahan sudah lengkap.

"Terkait perkawinan mbak Tyas sudah lengkap, sudah melengkapi semua persyaratannya," kata Ujang Priskandar saat ditemui di kantornya, Jumat (18/8/2023).

Selain tanggal dan tempat acara, Ujang Priskandar juga mengungkapkan mas kawin yang diberikan Tengku Tezi untuk Tyas Mirasih. Mas kawin tersebut berupa logam mulia seberat 50 gram.

"Data yang ada di kami logam mulia 50 gram," ungkap Ujang Priskandar.

Selain itu, Tyas dan Tengku Tezi juga sudah menjalani bimbingan pranikah dengan pihak KUA secara online.

"Kita bisa sampaikan by online. Semuanya, soal keluarga sakinah," tambah Ujang Priskandar.

Nantinya, Ujang Priskandar juga lah yang akan menikahkan Tyas dan Tezi.

"Insya Allah saya sendiri. Semua lengkap, kita layani terus kita laksanakan. Prosedurnya sudah dilengkapi semua," pungkas Ujang Priskandar.