Marshel Widianto dan Cesen Kembali Harmonis, Teman Artis Ikut Bahagia

JAKARTA - Rumah tangga Marshel Widianto dan Cesen sempat tidak baik-baik saja. Beberapa waktu lalu Cesen telah menghapus foto Marshel Widianto di akun Instagram pribadinya.

Tak cuma itu, mereka juga saling unfollow akun media sosial, padahal sehari sebelumnya secara bahagia mengumumkan bahwa Cesen tengah hamil anak kedua.

Namun terkini, Marshel Widianto seolah ingin menepis rumor tersebut. Marshel membagikan foto dirinya bersama sang istri yang tengah berpelukan dan tersenyum ke arah kamera.

"Mi Amor (Cintaku)," tulis Marshel Widianto sembari menyematkan emoji hati, Jumat (18/8/2023).

Tentu saja unggahan itu langsung dipenuhi berbagai komentar. Tak sedikit rekan artis dan komika yang turut bahagia melihat kembali keharmonisan Marshel Widianto dan Cesen.

"Baik-baik terus ya," tulis Kiky Saputri.

"Nah, ke rumah pliss," ujar Gisella Anastasia.

