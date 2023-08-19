Alasan Arie Kriting Tetap Bungkam setelah Dituduh Main Dukun oleh Mertua

JAKARTA - Hubungan Arie Kriting dengan mertuanya, Nursyah, masih belum membaik. Ibunda Indah Permatasari itu tetap bersikeras menudingnya bermain ilmu hitam hingga bisa mempengaruhi sang anak.

Baik Indah atau Arie enggan menanggapi pernyataan itu. Mereka merasa percuma menjelaskan hal yang ujungnya tidak dipercaya.

"Karena mungkin enggak benar, ya sudahlah mau diapain lagi," kata Indah, dikutip dari Intens Investigasi, Sabtu (19/8/2023).

"Mau bicara kayak gimana juga kalau memang enggak percaya atau enggak mau dengar, kita enggak mau bicara juga. Ya sudah diemin saja," sambungnya.