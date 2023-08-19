Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Arie Kriting Tetap Bungkam setelah Dituduh Main Dukun oleh Mertua

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:30 WIB
Alasan Arie Kriting Tetap Bungkam setelah Dituduh Main Dukun oleh Mertua
Alasan Arie Kriting tetap bungkam setelah dituduh main dukun. (Foto: Instagram/@arie_kriting)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Arie Kriting dengan mertuanya, Nursyah, masih belum membaik. Ibunda Indah Permatasari itu tetap bersikeras menudingnya bermain ilmu hitam hingga bisa mempengaruhi sang anak.

Baik Indah atau Arie enggan menanggapi pernyataan itu. Mereka merasa percuma menjelaskan hal yang ujungnya tidak dipercaya.

"Karena mungkin enggak benar, ya sudahlah mau diapain lagi," kata Indah, dikutip dari Intens Investigasi, Sabtu (19/8/2023).

"Mau bicara kayak gimana juga kalau memang enggak percaya atau enggak mau dengar, kita enggak mau bicara juga. Ya sudah diemin saja," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052807/arie_kriting-O6Is_large.jpg
Berorasi di Depan Gedung DPR, Arie Kriting Sebut Masyarakat Capek dengan Kelakuan Wakil Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051986/arie_kriting-rsXf_large.jpg
Sutradarai Film Kaka Boss, Arie Kriting Akui Tak Ada Kesulitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3039093/film_kaka_boss-o7gT_large.jpg
Disutradarai Arie Kriting, Film Kakak Boss Angkat Sisi Lain Kehidupan Orang Indonesia Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025320/tangis-mamat-alkatiri-pecah-dalam-pelukan-arie-kriting-usai-menikahi-nafha-firah-Gxoo5sF8mL.jpg
Tangis Mamat Alkatiri Pecah dalam Pelukan Arie Kriting Usai Menikahi Nafha Firah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2998136/arie-kriting-masuk-kamar-dan-menangis-saat-ldr-dengan-indah-permatasari-zmRX8PYTfn.jpg
Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987912/indah-permatasari-akhirnya-bocorkan-nama-panggilan-untuk-anak-pertamanya-eg9JI1W2HX.jpg
Indah Permatasari Akhirnya Bocorkan Nama Panggilan untuk Anak Pertamanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement