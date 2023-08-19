Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Raffi Ahmad soal ART yang Doyan Ngonten di Media Sosial

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:30 WIB
Kata Raffi Ahmad soal ART yang Doyan Ngonten di Media Sosial
Raffi Ahmad bahas soal ART yang suka buat konten di medsos. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan, Deddy Corbuzier ramai dibahas karena diduga menyindir para pekerja Raffi Ahmad ketika membahas asisten rumah tangga yang gemar membuat konten tentang bos dan anak bosnya.

Mengenai hal ini, Raffi menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan pegawainya. Ia dan sang istri, Nagita Slavina, selama ini membebaskan mereka bermain media sosial.

"Kalau gue dan Gigi itu tidak pernah menahan karyawan kita atau baby sitter kita, mau main sosial media silahkan aja, karena ini hak setiap orang," kata Raffi, dikutip dari acara FYP, Sabtu (19/8/2023).

Raffi memandang hal itu dari segi positif. Salah satunya Lala, pengasuh Rafathar, yang mendapatkan dampak positif karena aktif bermain media sosial.

"Justru Lala itu semakin semangat kerjanya, karena bisa mendapatkan benefit dari sosial medianya," kata ayah dua anak itu.

