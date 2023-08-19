7 Artis Cantik Ratu FTV yang Populer di Awal 2000-an

JAKARTA - Deretan artis cantik Ratu FTV yang populer di awal 2000-an. Di usia yang masih sangat muda, para aktris cantik ini telah membintangi 50 hingga ratusan judul FTV. Penasaran siapa saja artis cantik tersebut?

Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, seperti dikutip dari berbagai sumber pada Sabtu (19/8/2023).

BACA JUGA: 5 Artis Cantik Indonesia yang Disebut Barbie Hidup

1.Kadek Devi

Kadek Devi adalah salah satu Ratu FTV paling populer pada awal tahun 2000-an. Dia memulai kariernya di dunia modeling, lalu menjajal akting pada 2003. Dia sudah membintangi lebih dari 60 judul FTV dan 10 sinetron.

Artis cantik Ratu FTV yang populer di awal 2000-an. (Foto: Instagram/@kddevie)

Namun ketika memutuskan menikah dengan seorang polisi bernama Dewa Yoga pada 2015, Kadek Devie seakan hilang dari layar kaca. Dia kini fokus dengan kesibukannya sebagai istri polisi dan mengurus sang buah hati.

2.Sharena Delon

Artis cantik Ratu FTV yang populer di awal 2000-an lainnya adalah Sharena Delon. Memulai debut pada 2008, wajah manis ibu dua anak ini laris manis membintangi deretan FTV. Setidaknya, dia sudah bermain dalam lebih dari 80 FTV.

Artis cantik Ratu FTV yang populer di awal 2000-an. (Foto: Instagram/@mrssharena)

Setelah menikah dengan aktor Ryan Delon, pada 2013, Sharena Delon sudah jarang terlihat di layar kaca. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai content creator bersama sang suami sambil mengasuh dua anaknya.

3.Masayu Clara

Selanjutnya ada Masayu Clara yang mengawali kariernya sebagai artis cilik, pada 2005. Kala itu, dia masih SD dan menjadi figuran dalam sinetron Habibi dan Habibah. Pada 2009, dia mulai bermain FTV dan membintangi 100 judul.

Artis cantik Ratu FTV yang populer di awal 2000-an. (Foto: Instagram/@masayuclara)

Di luar kehidupan kariernya, Masayu Clara menikah dengan aktor Qausar Harta Yudana, pada 20 Mei 2022. Sang aktris kemudian melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki di RS Brawijaya, Jakarta Selatan, pada 9 Agustus 2023.