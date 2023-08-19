Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Drama Korea dengan Rating Tertinggi di 2023

Lutfi Fadila , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:30 WIB
7 Drama Korea dengan Rating Tertinggi di 2023
Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: King The Land/JTBC)
A
A
A

JAKARTA - Drama Korea dengan rating tertinggi yang tayang sepanjang 2023. Kali ini, Okezone akan membahas rating drama-drama yang tayang di TV nasional (KBS, SBS, dan MBC) maupun TV kabel (JTBC, tvN, OCN, ENA, TV Chosun, dan Channel A). 

Penasaran drama Korea apa saja yang meraih rating tertinggi di 2023? Berikut ulasannya seperti dikutip dari data Nielsen Korea, pada Sabtu (19/8/2023).

1.Three Bold Siblings

Serial Three Bold Siblings merupakan drama akhir pekan yang tayang di KBS, sepanjang 24 September 2022-19 Maret 2023.

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: Three Bold Siblings/KBS)

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: Three Bold Siblings/KBS)

Terdiri dari 51 episode, drama ini meraih rating tertinggi sebesar 28 persen dengan 5,14 juta penonton. Kisahnya tentang Kim Tae Joo (Lee Ha Na) dan Lee Sang Joon (Lim Ju Hwan) dalam mencari kebahagiaan.

2.The Real Has Come

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023 selanjutnya adalah The Real Has Come. Drama akhir pekan yang dibintangi Ahn Jae Hyun dan Baek Jin Hee ini mulai tayang di KBS pada 25 Maret 2023 dan masih tayang hingga kini.

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: The Real Has Come/KBS)

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: The Real Has Come/KBS)

Sejauh ini, drama tersebut sudah membukukan rating 23,9 persen dengan total 4,2 juta penonton. Drama The Real Has Come bertutur tentang dokter kandungan yang menikahi guru yang tengah hamil anak pria lain.

3.Taxi Driver 2

SBS menayangkan Taxi Driver 2 sepanjang 17 Februari 2023 hingga 15 April 2023. Pada episode pamungkas, drama ini meraih rating tertinggi sebesar 21 persen dengan 4 juta penonton.

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: Taxi Driver 2/SBS)

Drama Korea dengan rating tertinggi di 2023. (Foto: Taxi Driver 2/SBS)

Pada musim kedua Taxi Driver, Kim Do Gi (Lee Je Hoon) dan timnya pergi ke Vietnam untuk menolong seorang pria yang kehilangan anaknya. Namun kasus itu ternyata membawa dia pada kejutan lain.

Halaman:
1 2 3
