Mengintip Keberagaman Indonesia di Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara

JAKARTA - Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara yang diselenggarakan pada 19 dan 20 Agustus 2023 di JIExpo Theatre, Jakarta. Sebanyak 300 seniman lintas generasi dari beragam profesi akan menyemarakkan pertunjukan kolosal.

Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara akan dimeriahkan oleh penyanyi papan atas Indonesia, di antaranya Isyana Sarasvati, Cantika Abigail, Swain Mahisa, Alsant Nababan, Taufan Purbo, Mirabeth Sonia, Christine Tambunan, Nino Prabowo, Yuyun Arfah, Gabriel Harvianto, juga penampilan istimewa dari ventriloquist Kak Tony.

Sutradara Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’, Rusmedie Agus menjelaskan, bahwa dialog antar kakek dan cucunya itu mencerminkan dua generasi dengan cara pandang berbeda terhadap semangat kebangsaan dan kisah dibalik sosok pahlawan dari Aceh hingga Papua dengan latar belakang tradisi, suku, dan budaya setiap daerahnya. Sebagai sutradara yang juga terlibat pada tiga pagelaran sebelumnya, Rusmedie menegaskan pagelaran kali ini ingin mengenalkan sejarah pahlawan Nusantara melalui pertunjukan teatrikal yang memadukan tari-tarian daerah dan kontemporer, rangkaian musik daerah dan nasional dibalut dengan penampilan spektakuler di atas panggung, hingga parade busana wastra Indonesia.

“Pagelaran Sabang Merauke kali ini akan terasa lebih spesial dan membawa kita untuk mengenal lebih jauh mengenai jasa para pahlawan terdahulu, yang diharapkan menjadi inspirasi untuk kita sebagai generasi penerus agar melanjutkan perjuangan mereka sebagai pahlawan untuk diri sendiri. Dengan penggodokan konsep selama enam bulan dan persiapan latihan rutin tiga bulan di Yogyakarta maupun Jakarta, kami optimistis dapat memberikan suguhan pertunjukan yang menarik dan membuat seluruh pasang mata yang menyaksikan merinding haru maupun bangga lahir di bumi pertiwi,” ungkapnya.

Koreografer Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’, Sandidhea Cahyo Narpati, menjelaskan dari sisi koreografi pada pertunjukan ini seluruhnya baru dan fresh, tidak ada pengulangan dari pagelaran sebelumnya. Ia didukung oleh seniman tari daerah lain diantaranya Dian Bokir, Puri Senja, Rizqy Dhafin, Eka Lutfi, Safina Adriani, Pulung Jati, Mugiyono Kasido, Abib Igal, Gunk Mas, dan Okvalica telah menjalani workshop untuk mengeksplorasi beragam gerakan demi penampilan memukau di atas panggung. Tidak hanya berkutat pada gerak dan koreografi saja, namun juga dikemas agar sejalan dengan gagasan hingga substansi yang akan disampaikan ke penonton.

“Banyak elemen yang kami hadirkan disini. Meski semua berakar dari tradisi Indonesia, tentu kita kembangkan sedemikian rupa guna menyesuaikan dengan capaian setiap daerah beserta tokoh-tokoh pahlawan yang kita usung. Tantangannya menurut saya justru bagaimana kami merangkai dan menjahit semua elemen kedaerahan itu menjadi sebuah sajian utuh. Sehingga harapannya bukan lagi seperti variety show saja, tapi jalinan benang merah tentang pahlawan Nusantara ini bisa tersambung dengan indah, dinamis dan harmonis,” ujarnya.

Tidak hanya menyuguhkan pertunjukan musik dan tari, ada pula fashion show pada Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’ yang menampilkan koleksi wastra Nusantara dari 17 desainer kenamaan yang merupakan anggota Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) seperti Ivan Gunawan, Era Soekamto, Danny Satriadi, Denny Wirawan, Ghea Panggabean, Taufik Bachtiar, serta keterlibatan desainer dari rumah mode diantaranya Iwan Tirta Private Collection, Subeng Klasik dan Griya Ageman serta Ivan Gunawan Cosmetics. Karya-karya para desainer tersebut akan ditampilkan oleh finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023 dan juga oleh Miss Grand Indonesia 2023, Ritassya Wellgreat.

BACA JUGA: