Momen HUT RI, Marcella Zalianty Hadirkan Kisah Heroik Laksamana Malahayati

JAKARTA - Marcella Zalianty menghadirkan seni pertunjukan teatrikal Jalasena Laksamana Malahayati Kisah Heroik Perjuangan Laksamana Perempuan Pertama di Dunia yang akan diadakan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 8-9 September 2023.

Selain momen HUT RI, kisah ini dihadirkan juga dalam rangkaian lanjutan kegiatan menyambut HUT TNI AL ke-78. Marcella Zalianty sebagai produser yang menggagas pementasan cerita heroik Laksamana Malahayati bahkan sebelum Malahayati ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017 lalu.

Dalam perjalanannya terpikir inisiasi bahwa riset tersebut akan menarik jika dituangkan dalam seni pertunjukan pementasan teatrikal. Dengan menggandeng Jay Soebijakto sebagai pengarah artistik dan Iswadi Pratama selaku sutradara untuk mengangkat cerita Malahayati kedalam pertunjukan pementasan teater. Naskah ceritanya diangkat dari naskah film layar lebar dan hasil riset yang telah dilakukan oleh Marcella Zalianty dan Keana Production.

Production. Pementasan ‘Jalasena Laksamana Malahayati’ ini juga melibatkan pemain film, pemain teater Koma, wayang orang Barata dan juga dari prajurit Kowal dan korps Marinir serta beberapa perwira tinggi TNI AL. Dukungan penuh dan kolaborasi dengan TNI AL pada pementasan ini tidak lepas dari sosok Malahayati yang merupakan Laksamana perempuan pertama di dunia yang telah berjuang sehingga Indonesia khususnya Aceh disegani dan menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang kuat.

"Malahayati merupakan sosok penting dan menarik. Dialah satu-satunya sosok wanita dalam sejarah armada laut nusantara yang sangat berpengaruh dalam politik militer kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati hadir sebagai spirit perempuan yang merepresentasikan bukan lagi tanah yang menunggu dan menumbuhkannya, tetapi laut yang menyuarakan keberanian," ucap Marcella yang juga akan memerankan sosok Laksamana Malahayati.

Jay Soebijakto didapuk sebagai pengarah kreatif artistik yang juga putra dari KASAL pertama, Laksamana Madya R. Soebijakto (1948) menyebutkan bahwa pementasan panggung teater mengambil setting Aceh tempo dulu termasuk menghadirkan di atas panggung replika kapal perang hampir seukuran aslinya dipadukan dengan video mapping.

Sejumlah nama besar di dalam dunia seni pertunjukan kolosal ini turut terlibat seperti Iswadi Pratama (Sutradara), Hartati (penata gerak dan tari), Toto Arto (pengelola produksi), Nya Ina Raseuki atau Ubiet (pelantun lament), Retno Damayanti (perancang Kostum), Sari Majid (manager umum), Indra Perkasa (penata musik), Arswendi Bening (pemeran Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil), Aulia Sarah (pemeran Cut Limpah), Cut Mini (pemeran ibu Malahayati).

Dukungan TNI Angkatan Laut bersama Marcella Zalianty sebagai inisiator gelaran ini mengangkat sosok Laksamana Malahayati dari Kesultanan Aceh menjadi inspirasi dalam membangun kekuatan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

