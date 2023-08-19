Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hobi Aruma Ketika Libur Manggung

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |01:01 WIB
Hobi Aruma Ketika Libur Manggung
Hobi Aruma ketika libur manggung (Foto: Ist)
JAKARTA - Aruma mempunyai hobi menggambar dan menulis. Ia seringkali membawa pensil dan kertas untuk menuangkan segala ide yang ia miliki, baik itu sketsa gambar atau lirik lagu.

“Asalnya sih aku memang senang membawa sketch book dan pensil kemana-mana. Iseng aja, pas lagi bengong nunggu kelas kan jadi ada kerjaan aja sekalian latihan menarik garis,” ujarnya sambil tertawa.

Baginya menarik garis dalam menggambar adalah salah satu hal yang penting, karena jurusan yang diambil banyak melibatkan garis untuk menggambar sesuatu.

Memiliki persiapan untuk sesuatu bagi Aruma ternyata merupakan salah satu hal yang diturunkan dari papanya. “Kalau soal kebiasaan siap-siap, mungkin karena aku lihat papa aku sih. Dia memang orangnya disiplin banget. Nah, yang aku pelajari dan liatin dia adalah, ternyata bersiap itu bisa bikin hariku lebih baik. Emang sih repot di awal, tapi harinya jadi lebih efektif dan produktif,” lanjutnya.

Aruma juga menjelaskan, jika sering menyiapkan hal-hal yang sederhana tapi ringkas. Seperti menyiapkan baju, sepati, dan tas untuk kegiatan di esok hari. Menurutnya, dampak yang terjadi dari persiapan ini begitu terasa dan dapat meringkas waktu.

Halaman:
1 2
