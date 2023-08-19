Comeback, Yoshi Topa Hadir Lewat Lagu Terlanjur Sakit

JAKARTA - Nama Yoshi Topa sempat ramai diperbincangkan lewat kolaborasi bersama grup Trio Explore dalam lagu Korban PHP. Kemudian muncul bersama Andika Kangen Band dengan lagu lebih baik mundur.

Usai banyak berkolaborasi, Yoshi Topa kini hadir sendiri dengan menghadirkan lagu bertajuk Terlanjur Sakit. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana suatu hubungan cinta tulus yang dikhianati pasangannya karena suatu hal di luar dugaan.

Ia menyambut semringah kehadirkan lagu Terlanjur Sakit. Lirik lagu yang kuat menjadi salah satu faktor yang dirinya suka.