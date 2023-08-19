Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comeback, Yoshi Topa Hadir Lewat Lagu Terlanjur Sakit

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |00:01 WIB
Comeback, Yoshi Topa Hadir Lewat Lagu Terlanjur Sakit
Yoshi Topa comeback lewat lagu Terlanjur Sakit (Foto: ist)
JAKARTA - Nama Yoshi Topa sempat ramai diperbincangkan lewat kolaborasi bersama grup Trio Explore dalam lagu Korban PHP. Kemudian muncul bersama Andika Kangen Band dengan lagu lebih baik mundur.

Usai banyak berkolaborasi, Yoshi Topa kini hadir sendiri dengan menghadirkan lagu bertajuk Terlanjur Sakit. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana suatu hubungan cinta tulus yang dikhianati pasangannya karena suatu hal di luar dugaan.

Comeback, Yoshi Topa Hadir Lewat Lagu Terlanjur Sakit

Ia menyambut semringah kehadirkan lagu Terlanjur Sakit. Lirik lagu yang kuat menjadi salah satu faktor yang dirinya suka.

