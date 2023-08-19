Kevina Panigoro dan Tohpati Kolaborasi di Lagu Doa Terbaik

JAKARTA - Kevina Panigoro debut di belantika musik Indonesia. Kevina hadir dengan menghadirkan lagu bertajuk Doa Terbaik.

Lagu tersebut diciptakan oleh musisi ternama Kemal Panigoro yang merupakan ayah dari Kevina. Lagu tersebut terinspirasi dari ibu Kemal.

"Lagu ini bercerita tentang ungkapan rasa syukur anak terhadap anugerah Tuhan karena memiliki orang tuanya atas segala budi pekerti dan kebaikan yang didapat selama hidupnya," kata Kevina Panigoro.

Dalam lagu ini, Kevina dan Kemal yang juga bertindak sebagai produser berkolaborasi dengan Tohpati yang menjadi music director. Kemudian ada juga Yandi Gunawan yang menjadi vocal director untuk Kevina Panigoro.

Menariknya, Tohpati menghadirkan Czech Symphony Orchestra di Praha, Republik Ceko, sebagai orkestra mengiringi penggarapan single Doa Terbaik ini.

Lagu Doa Terbaik ini juga telah didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektualitas karya tersebut ke MS Jayadireja Publisher di Hype Music Enterprise.

