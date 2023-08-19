Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Widi Cium Gitaris Vierratale, Penonton Soundfest 2023 Riuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:01 WIB
Widi Cium Gitaris Vierratale, Penonton Soundfest 2023 Riuh
Vierratale di Soundfest 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Soundfest 2023 hari pertama dimulai pada Sabtu (19/8/2023) di Summarecon Mall, Bekasi. Sejumlah musisi ternama Tanah Air tampil meriah menghibur para penonton yang hadir.

Vierratale yang turut tampil di hari pertama Soundfest 2023 ini. Grup musik yang dinaungi Kevin Aprilio itu tampil di panggung Happines Stage pada pukul 14.30 WIB.

Sang vokalis, Widi pun mengapa para penonton yang hadir dan membuka penampilan pertamanya lewat lagu Seandainya. Para penonton pun bersorak dan bernyanyi bersama di tengah cuaca yang cerah.

Widi Cium Gitaris Vierratale, Penonton Soundfest 2023 Riuh

“Selamat sore Bekasi,” ucap Widi, Sabtu (19/8/2023).

Widi terlihat begitu energik saat tampil di atas panggung dan melihat antusiasme para penonton. Terlihat ia busana Widi yang begitu kasual dengan kaus hitam dan celana putih. Widi juga mengenakan pita putih di kepala untuk memberi kesan manis pada penampilannya.

Tak hanya itu, Widi juga bikin heboh penonton lantaran mencium Raka, gitaris Vierratale saat mereka membawakan lagu Terlalu Lama. Aksi Widi itu pun berhasil mengundang riuh para penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105282/band_vierratale-jtEW_large.jpg
Vierratale Ungkap 3 Riders Wajib agar Terhindar dari Masuk Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/33/2784233/widi-vierratale-mengaku-tak-tahu-soal-laporan-aksi-lepas-baju-saat-manggung-di-palu-RXaQTbyxK6.jpg
Widi Vierratale Mengaku Tak Tahu Soal Laporan Aksi Lepas Baju Saat Manggung di Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/14/33/2781081/widi-vierratale-blakblakan-soal-hubungan-asmara-sebut-nama-gitaris-last-child-UIk954DrR5.jpg
Widi Vierratale Blakblakan Soal Hubungan Asmara, Sebut Nama Gitaris Last Child
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/25/205/2733904/widy-vierratale-hampir-minta-mahalini-untuk-gantikan-posisinya-di-band-VrTBFpDk5o.jpg
Widy Vierratale Hampir Minta Mahalini untuk Gantikan Posisinya di Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/25/33/2733898/keceplosan-widy-vierratale-mengaku-stress-berat-ingin-hengkang-dari-band-MGXgAJwQB9.jpg
Keceplosan, Widy Vierratale Mengaku Stress Berat Ingin Hengkang dari Band?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/25/33/2733824/rumor-cabut-dari-band-kevin-aprilio-ternyata-bohong-soal-hp-widy-dibajak-ufpSYpNrmY.jpg
Rumor Cabut dari Band, Kevin Aprilio Ternyata Bohong soal HP Widy Dibajak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement