Widi Cium Gitaris Vierratale, Penonton Soundfest 2023 Riuh

JAKARTA - Soundfest 2023 hari pertama dimulai pada Sabtu (19/8/2023) di Summarecon Mall, Bekasi. Sejumlah musisi ternama Tanah Air tampil meriah menghibur para penonton yang hadir.

Vierratale yang turut tampil di hari pertama Soundfest 2023 ini. Grup musik yang dinaungi Kevin Aprilio itu tampil di panggung Happines Stage pada pukul 14.30 WIB.

Sang vokalis, Widi pun mengapa para penonton yang hadir dan membuka penampilan pertamanya lewat lagu Seandainya. Para penonton pun bersorak dan bernyanyi bersama di tengah cuaca yang cerah.

“Selamat sore Bekasi,” ucap Widi, Sabtu (19/8/2023).

Widi terlihat begitu energik saat tampil di atas panggung dan melihat antusiasme para penonton. Terlihat ia busana Widi yang begitu kasual dengan kaus hitam dan celana putih. Widi juga mengenakan pita putih di kepala untuk memberi kesan manis pada penampilannya.

Tak hanya itu, Widi juga bikin heboh penonton lantaran mencium Raka, gitaris Vierratale saat mereka membawakan lagu Terlalu Lama. Aksi Widi itu pun berhasil mengundang riuh para penonton.