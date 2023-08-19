Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cakra Khan Nyanyi Lagu Rohani Kristen, Warganet: Toleransi Luar Biasa

Lutfi Fadila , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |08:05 WIB
Cakra Khan nyanyi lagu rohani Kristen, tuai apreasiasi dari warganet. (Foto: Instagram/@cakra_khan)
A
A
A

 

JAKARTA - Cakra Khan menarik perhatian publik ketika mengunggah video penampilannya saat menyanyikan lagu rohani Kristen berjudul Goodness of God milik Bethel Music. Video cover itu diunggahnya melalui YouTube, pada 24 Juni 2023. 

Dalam penjelasannya, penyanyi berdarah Sunda ini mengingatkan setiap orang agar tak mengeluh dan percaya pada waktu Tuhan. Dia juga mengungkapkan alasannya menyanyikan lagu tersebut. 

"Saya sedang belajar menerima dan bersyukur, apapun keadaannya. Insyallah, Allah SWT siapkan cerita terbaik buat saya. By the way, aku suka banget lagu ini," ujar penyanyi 31 tahun tersebut. 

Video yang telah ditonton lebih dari 139.000 kali tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang mengapresiasi sikap toleransi Cakra Khan. "Nuhun Kang, jiwa toleransinya tinggi sekali. Bikin nangis. Tuhan berkati ya Kang," kata pengguna YouTube lainnya. 

Cakra Khan nyanyi lagu rohani Kristen, tuai apresiasi warganet. (Foto: Instagram/@cakra.khan)

Warganet lain mengatakan, “Terima kasih Bang Cakra, sudah menyanyikan lagu ini. Toleransi yang sungguh luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukannnya. Doa saya, semoga yang baik terjadi atas kamu Bang.” 

“Elo keren, bro. Berani membuka diri untuk toleransi yang sesungguhnya. Doa gue, biar setiap lirik lagu ini terjadi atas hidup lo. Good bless you,” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Lagu dengan kalimat sederhana tapi bisa menggetarkan jiwa.” 

Halaman:
1 2
