Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok! Road to Kilau Raya Siap Hibur Warga Sidoarjo dari Pagi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:00 WIB
Besok! Road to Kilau Raya Siap Hibur Warga Sidoarjo dari Pagi
Road to Kilau Raya siap hibur warga Sidoarjo. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV siap menghadirkan pesta rakyat nan megah bertabur bintang lewat Road to Kilau Raya (RTKR) di Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya di lapangan Kesatrian R Suhadi (Brigif 2 Mar) pada Sabtu, 19 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB.

RTKR juga akan menghadirkan serangkaian acara off air yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB seperti senam bersama, hias tumpeng, lomba menggambar, dilanjutkan dengan pawai artis pengisi acara keliling Sidoarjo pada pukul 14.00 WIB.

Merayakan momen spesial HUT ke-78 RI, panggung RTKR Sidoarjo akan menampilkan deretan artis yang siap menghibur warga Sidoarjo.

Mereka adalah Farel Prayoga, Bagindas, Fitri Carlina, Inul Daratista, Erie Suzan, Nayunda, Sephin Misa, Lala Widy, Dara Fu, Intania Ambyar, Fey Primadona, Kiky Primadona, Wahidarjo, James AP, dan Limbad. Semakin lengkap dengan hadirnya Robby Purba dan Sere Kalina sebagai host.

Dijamin, RTKR akan menyajikan kejutan dan hiburan dari pengisi acara. Tentunya, warga Sidoarjo akan terhibur dan bisa bergoyang bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement