Besok! Road to Kilau Raya Siap Hibur Warga Sidoarjo dari Pagi

Road to Kilau Raya siap hibur warga Sidoarjo. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV siap menghadirkan pesta rakyat nan megah bertabur bintang lewat Road to Kilau Raya (RTKR) di Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya di lapangan Kesatrian R Suhadi (Brigif 2 Mar) pada Sabtu, 19 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB.

RTKR juga akan menghadirkan serangkaian acara off air yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB seperti senam bersama, hias tumpeng, lomba menggambar, dilanjutkan dengan pawai artis pengisi acara keliling Sidoarjo pada pukul 14.00 WIB.

Merayakan momen spesial HUT ke-78 RI, panggung RTKR Sidoarjo akan menampilkan deretan artis yang siap menghibur warga Sidoarjo.

Mereka adalah Farel Prayoga, Bagindas, Fitri Carlina, Inul Daratista, Erie Suzan, Nayunda, Sephin Misa, Lala Widy, Dara Fu, Intania Ambyar, Fey Primadona, Kiky Primadona, Wahidarjo, James AP, dan Limbad. Semakin lengkap dengan hadirnya Robby Purba dan Sere Kalina sebagai host.

Dijamin, RTKR akan menyajikan kejutan dan hiburan dari pengisi acara. Tentunya, warga Sidoarjo akan terhibur dan bisa bergoyang bersama.