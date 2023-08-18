KIKO Episode Bebas dan Bersatu: Poli Emosi saat Bermain Video Game!

JAKARTA - Minggu pagi belum lengkap bila tak menyaksikan animasi KIKO di RCTI. Cerita akan semakin seru di episode pekan ini yang bertajuk Bebas dan Bersatu.

Kiko, Poli, dan Patino, akan bermain video game untuk mendapatkan seribu fable dan action figure exclusive. Saat semua bermain dengan tenang, Poli justru dilanda emosi.

Kiko dan Patino khawatir kondisi itu membuat mereka gagal masuk ke babak final. Mereka lalu melihat ada iklan kelas yoga untuk mengendalikan emosi.

Namun, Poli tak mau mengikuti kelas itu. Tetapi di sisi lain, dia juga tidak menginginkan Karkus memenangkan lomba video game.

Lantas, langkah apa yang akan dilakukan Kiko dan Patino? Saksikan episode KIKO MINGGU SERU! “BEBAS DAN BERSATU” pada 20 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

