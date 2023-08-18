Bli dan Gek Bisa Dapat 50 Juta Dengan Bakat Menyanyi, Yuk Segera Daftar Trending Star di Bali!

JAKARTA - Bali, pulau surgawi yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini menjadi salah satu tempat diadakannya ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia, Trending Star. Audisi ini tidak hanya menghadirkan peluang bagi individu berbakat untuk menjadi penyanyi bintang seperti Mahalini ataupun Andmesh, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk mengasah kemampuan vokal para peserta terpilih dengan vocal coach yang sudah melatih banyak musisi ternama di Indonesia yaitu Indra Aziz.

Diinisiasi oleh StarHits bersama YouTube Indonesia, Trending Star telah menyelesaikan audisinya secara offline di Kota Yogyakarta, Kota Malang, serta secara online untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kini, Bali menjadi lokasi terakhir audisi yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Agustus hingga 7 September 2023.

Seluruh peserta yang mendaftar di audisi Trending Star Bali nantinya akan disaring menjadi 50 peserta terbaik. Mereka kemudian akan diundang untuk mengikuti live audition yang akan diselenggarakan pada 17 September 2023. 50 peserta terpilih tersebut kemudian akan langsung dinilai oleh 3 juri, antara lain I Wayan Balawan, seorang gitaris musik jazz, kemudian Anggis Devaki, seorang penyanyi berbakat asal Bali jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, serta seorang entertainer yang sangat menghibur yaitu Anwar BAB.

Bagi para Bli dan Gek yang tertarik untuk mengikuti audisi Trending Star di Bali, caranya sangat mudah. Calon peserta wajib mengunggah video penampilan bernyanyi ke YouTube Shorts dengan lagu-lagu dari HITS Records dan Musica yang sudah ditentukan di https://starhits.id/trendingstar/listsong. Sertakan hashtag #TRENDINGSTAR dan #DewataBali di judul video, kemudian jangan lupa daftarkan data diri di 102 FM Voks Radio Bali agar resmi terdaftar sebagai peserta Trending Star.