Begini Kejutan dan Keseruan Rangkaian HUT RCTI34 di Metropolitan Mall Cibubur

JAKARTA - RCTI menyambut hari ulang tahun ke-34 dengan cara spesial. RCTI menghadirkan rangkaian kegiatan untuk menambah kemeriahan pesta ulang tahun ini.

Keseruan ini dapat diikuti masyarakat umum. Para pemirsa bisa ikut bergabung untuk meramaikan acara ini mulai dari bermain games hingga bergoyang bersama di Metropolitan Mall Cibubur.

Konser #ILOVERCTI34 akan digelar pada Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 22.00 yang juga disiarkan secara LIVE. Acara ini akan dimeriahkan oleh penampilan dari raja dangdut Rhoma Irama dan Soneta Grup, Armada, JKT48, Ghea Youbi dan Dara FU.

BACA JUGA:

Selain itu ada Dahsyatnya RCTI34 yang akan dipandu oleh host kondang Raffi Ahmad, Denny Cagur, Ayu Dewi, dan Claudia Andhara. Selain itu turut dihadiri oleh bintang tamu seperti Restu, Ghea Indrawari, Vagetoz, Duo Anggrek, Aurel Oktavia.

Finalis MCI juga akan menambah keseruan yaitu Fani, Yulita, Lord Adi, Syahril, Firhan dan Kai. Acara ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 Agustus 2023 LIVE pukul 15.00 WIB.

Tidak hanya itu, masih ada satu rangkaian lagi dalam rangka merayakan ulang tahun RCTI34 yaitu Pesta Oke RCTI34. Dalam acara ini akan ada Meet and Greet dengan pemain sinetron Cinta Tanpa Karena yaitu Ochi Rosdiana, Steffi Zamora, Ikhsan Saleh, dan Reuben Elishama.

Keseruannya lainnya ada penampilan musik yang tidak kalah seru, ada juga senam serta games menghias tumpeng dengan doorprize yang menarik. Pesta Oke RCTI34 akan berlangsung pada Sabtu, 19 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB di lokasi yang sama.

Ayo datang dan ikuti keseruan Konser #ILOVERCTI34, Dahsyatnya RCTI34, dan Pesta Oke RCTI34 pada Jumat, 18 Agustus 2023 sampai Sabtu, 19 Agustus 2023 di Metropolitan Mall Cibubur, Cileungsi. Bagi warga Cibubur, Cileungsi dan sekitarnya yuk datang langsung!

BACA JUGA: