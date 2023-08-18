Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keinginan Rezky Aditya Tes DNA Belum Direspons Wenny Ariani

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |22:30 WIB
Keinginan Rezky Aditya Tes DNA Belum Direspons Wenny Ariani
Keinginan Rezky Aditya tes DNA belum direspons Wenny Ariani. (Foto: Instagram/@citraciki)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa Hukum Rezky Aditya, Ana Sofia Yuking kembali menegaskan bahwa kliennya itu akan menerima apapun hasil tes DNA yang akan dilakukan bersama putri Wenny Ariani, Kekey. 

Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Rezky dan sang istri, Citra Kirana, Rezky akan mengakui Kekey sebagai anak biologisnya dan akan bertanggung jawab penuh termasuk urusan nafkah jika tes DNA menunjukkan hasil bahwa Kekey adalah anak kandung Rezky. 

"Iya dong (akan mengakui). Rezky juga sudah sampaikan juga, dalam keterangannya di YouTube dia tidak ada masalah mengenai DNA. Kapan saja oke, kalaupun terbukti, bagi Rezky Aditya dan Ciki tidak ada masalah. Tinggal menunggu saja soal tes DNA, kita berharap sesegera mungkin," ujar Ana Sofia saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Sayangnya, tes DNA itu tak kunjung dilakukan. Padahal melalui kuasa hukumnya, Rezky Aditya telah mengajukan surat untuk melakukan tes DNA. Ana Sofia mengaku sudah sebulan yang lalu mengirimkan surat. 

