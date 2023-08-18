Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Irawan Bahagia Bebas dari Bui: Saya Lahir Jadi Manusia Baru

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |22:00 WIB
Ferry Irawan Bahagia Bebas dari Bui: Saya Lahir Jadi Manusia Baru
Ferry Irawan bahagia bebas dari bui. (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Artis Ferry Irawan resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri, Jawa Timur atas kasus KDRT terhadap Venna Melinda. 

Ferry merasa dilahirkan kembali setelah menghirup udara bebas. Setelah melalui pengalaman buruk mendekam di jeruji besi, ia bertekad untuk menata kehidupan baru.

"Alhamdullilah saya terlahir sebagai manusia baru, dimana saya hanya melihat masa kini dan menatap masa depan,"ujar Ferry Irawan saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (18/8/2023).

Bintang film Hantu Jeruk Purut ini senang akhirnya bisa kembali lagi bersama keluarganya. 7 bulan lamanya dia terpisah dari mereka.

"Alhamdulillah saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saya bahagia bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Ini arti perjuangan luar biasa selama 7 bulan saya di pesantren (di penjara),"ucapnya. 

Dinyatakan bebas tepat saat HUT ke-78 RI, Ferry merasa peristiwa ini adalah keberkahan bagi dirinya. Sang aktor tak hentinya mengucap syukur.

