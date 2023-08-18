Isi DM Netizen yang Bikin Rendy Kjaernett Bertobat

JAKARTA - Rendy Kjaernett memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Lady Nayoan, di tengah isu perselingkuhan antara dirinya dengan Syahnaz Sadiqah. Meski Lady Nayoan sudah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri, pria 35 tahun ini tetap saja ngotot untuk rujuk bahkan berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan sang istri.

Terkait sikapnya yang memilih untuk mempertahankan rumah tangga, rupanya ada sebuah kisah dibalik tobatnya seorang Rendy Kjaernett. Tepatnya ketika ia mendapatkan banyak hujatan usai Lady Nayoan membongkar perselingkuhannya dengan istri Jeje Govinda tersebut.

"Cuma satu poin di situ yang gue ambil, banyak kan yang orang kirim DM ke gue. Kirim pesan ke gue," ungkap Rendy Kjaernett dalam YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

"Di situ gue baru sadar kayak mungkin belum sepeka, belum sesadar-sadarnya ya dalam artian oh sebesar ini ya gue nyakitin Lady," sambungnya.

Saat isu perselingkuhan muncul, Rendy jelas mendapatkan banyak cacian dan makian dari netizen. Namun, ia akhirnya menyadari jika dirinya adalah seorang suami yang kejam pada istrinya usai membaca salah satu DM dari netizen.

“Ada salah satu DM tuh bilang: Sadar enggak pas lo lagi melakukan (perselingkuhan) itu, Lady lagi hamil! Bisa saja Lady lewat (meninggal dunia -red),” jelas Rendy.

“Anak-anaknya enggak punya mama. Terus, papa melakukan hal bejat kayak begitu, (pelajaran hidup) yang mau diambil sama anak-anak lo apa?,” lanjutnya mengingat pesan yang dikirimkan oleh netizen.