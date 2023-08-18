Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Inspiratif Kim Lim, Sosialita yang Dedikasikan Hidup untuk Membantu Sesama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |02:30 WIB
Kisah Inspiratif Kim Lim, Sosialita yang Dedikasikan Hidup untuk Membantu Sesama
Kim Lim Dedikasikan Hidup untuk Kemanusiaan (Foto: Dok. Pribadi Kim Lim)
A
A
A

JAKARTA - Kim Lim merupakan seorang influencer yang mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebagai sosialita, pengusaha sukses asal Singapura ini mampu memadukan antara kesuksesan bisnis dengan semangatnya dalam membantu sesama.

Meski tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kemewahan dan berlimpah kekayaan, Kim Lim nyatanya tetap memiliki kerendahan hati, empati hingga kepedulian terhadap orang-orang. Belajar dari sang ayah, Peter Lim, yang kerap menanamkan nilai tersebut, Kim Lim pun kini menjalani hidup dengan berfokus pada masyarakat.

Saat ini, Kim Lim memiliki yayasan dan organisasi yang berfokus untuk memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Sebagai pewaris keluarga miliarder Singapura, ia telah membuktikan komitmen melalui donasi kebutuhan sehari-hari dan bantuan dalam membayar biaya pendidikan anak-anak saat kunjungan ke sebuah kota di Utara Thailand bernama Nan.

Di tengah kesibukannya di dunia bisnis, Kim Lim membuktikan jika dirinya tak pernah melupakan kegiatan sosial dan amal. Bahkan ia masih tetap memberikan manfaat bagi orang banyak dengan memberikan bantuan kemanusiaan, pendidikan hingga pelestarian lingkungan.

Kim Lim

Salah satu contohnya, Kim Lim sempat mengunjungi kuil di Desember 2022 lali dan memberikan sejumlah bantuan pada biksu dan warga setempat. Termasuk memberikan beasiswa dan membayar biaya sekolah bagi anak-anak dari provinsi tersebut.

“Saya melakukan apa yang saya bisa, sesuai dengan batas kemampuan saya. Maksudnya, saya kan masih muda, saya masih bisa mencoba untuk mencari penghasilan dan bekerja keras untuk diri saya sendiri, kan,” ucap Kim Lim.

Halaman:
1 2
