Ian Kasela Ternyata Sempat Bertemu Ipay, Sebut Ada Pelanggaran Perjanjian

JAKARTA - Vokalis Radja, Ian Kasela, kembali buka suara usai disomasi oleh pria bernama Rival Achmad Labbaika alias Ipay yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella. Dalam somasi itu, Ian Kasela juga dituntut ganti rugi senilai Rp20 miliar.

Ditemui di Polda Metro Jaya, Jum'at (18/8/2023), Ian Kasela bersama personel Radja lainnya menanggapi sikap Ipay.

Pelantun Jujur tersebut juga menceritakan awal mula lagu Cinderella dipermasalahkan. Ian mengaku beberapa tahun belakangan dirinya sempat mengadakan pertemuan dengan Ipay sehingga terjadilah kesepakatan diantara mereka.

"Nah dia menyebutkan 2009 coba ketemu (saya), 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu. 2010 kenapa enggak disebut? Itu," ucap Ian Kasela.

"Dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu entah jin dari mana. Karena dia enggak ngakuin," sambungnya.