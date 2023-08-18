Bebas dari Penjara, Ferry Irawan Disambut Hangat Keluarga

JAKARTA - Artis Ferry Irawan akhirnya mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (18/8/2023) setelah 7 bulan mendekam di Lapas Kelas II A Kediri, Jawa Timur karena kasus KDRT.

Mantan suami Venna Melinda ini dinyatakan bebas pada 17 Agustus lalu, bertepatan dengan HUT ke-78 RI. Ia mendapatkan remisi karena dinilai sebagai narapidana yang memenuhi syarat berkelakuan baik selama berada di lapas.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Ferry Irawan tiba sekitar pukul 17.30 WIB. Sang aktor berjalan keluar sembari memeluk hangat ibunya serta saudara perempuannya.

Saat dimintai keterangan oleh awak media, Ferry Irawan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Selama menjalani masa tahanan, ia merasa mendapat banyak kekuatan serta keberkahan.

"Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah SWT begitu banyak memberikan saya keberkahan, kemudahan dan kekuatan selama ini dan saya juga bersyukur ada dua wanita disamping saya, ada ibu dan adik saya disini," ujar Ferry.

"Di sini ada kuasa hukum saya juga selalu ada untuk saya dan keluarga saya. Mungkin hampir 46 tahun saya hidup, ada satu hal yang belum pernah yang saya syukuri," lanjutnya.