Ian Kasela Kesal Didepak Anji dari AKSI, Curiga Ada Sesuatu

JAKARTA - Vokalis grup band Radja, Ian Kasela, mengaku kesal setelah didepak dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) oleh penyanyi Anji Manji.

Hal ini disinggung Ian Kasela saat menjawab pertanyaan awak media soal hubungannya dengan mantan vokalis Drive tersebut setelah kisruh lagu Cinderella mencuat.

Sebab, Anji sebelumnya mengundang Rival Achmad Labbaika alias Ipay ke podcast dunia MANJI yang mengaku sebagai pencipta tunggal Cinderella.

"Kita itu satu grup di AKSI lho, kenapa gue yang dikeluarkan? Berarti ada sesuatu dong," ujar Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jum'at (18/8/2023).

Dengan didepaknya Ian Kasela dari AKSI, kuasa hukum sang vokalis, Sunan Kalijaga, menduga adanya strategi marketing yang sengaja dilakukan Anji dan Ipay.

"Kami menduga ada muatan strategi marketing yang akan menguntungkan pihak tersebut. Kenapa mesti nanya bikin iklan 'saya bawain lagu Cinderella mesti izin sama siapa? Sama Ian atau orang yang kami laporkan?" tutur Sunan.