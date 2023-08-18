Dituntut Rp20 Miliar, Band Radja Laporkan Ipay yang Klaim Ciptakan Lagu Cinderella

JAKARTA - Grup band Radja ternyata sudah melaporkan Rival Achmad Labbaika alias Ipay yang mengklaim sebagai pencipta lagu Cinderella. Laporan tersebut dilayangkan Ian Kasela cs ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, para personel Radja menyambangi Gedung Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya, Jum'at (18/8/2023).

Band asal Kalimantan Selatan itu juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. Mereka menjelaskan tujuan datang ke kantor polisi.

"Agenda kita hari ini adalah untuk cek laporan kita di mana setelah kami atas nama grup band Radja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang pada YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas sebagai narasumber," kata Sunan Kalijaga saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jum'at (18/8/2023).

Sunan kemudian menegaskan bahwa pihaknya juga sudah melaporkan narasumber yang diundang ke YouTube dunia MANJI.

"Narasumber dalam YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Umum Polda Metro Jaya dan sedang dalam proses. Dan kemungkinan besar minggu depan akan dipanggil si terlapor," lanjutnya.

(ltb)