Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituntut Rp20 Miliar, Band Radja Laporkan Ipay yang Klaim Ciptakan Lagu Cinderella

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:50 WIB
Dituntut Rp20 Miliar, Band Radja Laporkan Ipay yang Klaim Ciptakan Lagu <i>Cinderella</i>
Radja Laporkan Ipay yang klaim ciptakan lagu Cinderella (Foto: Instagram@iankaselaradja)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Radja ternyata sudah melaporkan Rival Achmad Labbaika alias Ipay yang mengklaim sebagai pencipta lagu Cinderella. Laporan tersebut dilayangkan Ian Kasela cs ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, para personel Radja menyambangi Gedung Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya, Jum'at (18/8/2023).

Band asal Kalimantan Selatan itu juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. Mereka menjelaskan tujuan datang ke kantor polisi.

"Agenda kita hari ini adalah untuk cek laporan kita di mana setelah kami atas nama grup band Radja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang pada YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas sebagai narasumber," kata Sunan Kalijaga saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jum'at (18/8/2023).

Sunan kemudian menegaskan bahwa pihaknya juga sudah melaporkan narasumber yang diundang ke YouTube dunia MANJI.

"Narasumber dalam YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Umum Polda Metro Jaya dan sedang dalam proses. Dan kemungkinan besar minggu depan akan dipanggil si terlapor," lanjutnya.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142847/radja_band-Cag2_large.JPG
Rilis Single Baru, Radja Ingin Musiknya Didengar Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142618/band_radja-H7xt_large.jpg
Radja Dituding Jiplak Lirik Lagu Batas Senja, Ian Kasela: Selain Donatur, Dilarang Ngatur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/205/3103272/troye_sivan-rORj_large.jpg
Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101713/ian_kasela_radja-lSPv_large.jpg
Segini Bayaran Radja, Band Lawas yang Tersandung Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/205/3100061/band_radja-upkY_large.jpg
Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/205/3099386/band_radja-AvEj_large.jpg
Radja Klaim Terinspirasi dari Lagu APT, Randy Nidji Beri Sindiran Menohok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement