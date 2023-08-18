Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Kecelakaan, Denny Sumargo Mendadak Ingat Vanessa Angel

JAKARTA - Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett menjadi korban selamat dalam peristiwa kecelakaan di Tol Jatibening pada 31 Juli 2023 lalu. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kondisi yang patut untuk disyukuri, termasuk oleh Denny Sumargo.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Denny Sumargo trauma dengan kejadian yang menimpa mendiang Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah pada November 2021 lalu. Mengingat, Vanessa dan suaminya sempat datang ke podcastnya sebelum akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Dalam akun YouTubenya, suami dari Olivia Allan ini pun tampak mengungkapkan rasa takutnya saat mendengar kabar bahwa Rendy Kjaernett yang sempat tampil di podcastnya mengalami kecelakaan. Bahkan, ia mengaku sampai tak berani menjenguk istri dari Rendy yang dilarikan ke rumah sakit.

"Lu lihat mobil lu itu ya, gue jadi inget almarhumah Vanessa mohon maaf ya," ujar Denny Sumargo dalam YouTubenya.

"Gue trauma waktu pergi ke rumah sakit itu, gue nggak mau lihat, tanya ci Olive," sambungnya.

Bintang film 5cm ini pun sempat meminta istrinya untuk masuk lebih dahulu ke ruang perawatan dan melihat kondisi Lady, sebelum akhirnya ia muncul di IGD. Ia pun meminta istrinya untuk memastikan apakah ada bagian tubuh Lady yang hilang akibat kecelakaan tersebut.

"Begitu ci Olive masuk duluan, gue ngecek dulu 'gimana yang ada badan yang hilang nggak?' gue jujur ya gue bilang gitu," ujar Denny Sumargo.

Beruntung, ketakutan Densu tak terbukti. Meski mengalami kecelakaan, Lady tetap berada dalam kondisi sehat dan utuh, meski harus menjalani terapi.