Cerita Sukses Konten Kreator Rheynata Lave yang Sempat Ditipu Teman hingga Miliaran

JAKARTA - Rheynata Lave merupakan seorang konten kreator dengan ribuan pengikut di sosial media. Ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang berinvestasi di bisnis minyak.

Sebelum dikenal sebagai perempuan sukses seperti sekarang, Rheynata Lave ternyata sempat menjadi korban penipuan. Bahkan ia sempat menjadi salah satu korban dari penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh temannya sendiri.

"Aku pernah kena kasus korban penipuan investasi bodong, jadi ditipu teman sendiri. Penipuan arisan dalam jumlah milyaran," tutur Rheynata.

Meski begitu, Rheynata mengaku tetap berusaha tenang dan bahagia menjalani hidup.

Dengan santainya ia dalam menjalani hidup, Rheynata mengaku cukup sukses mendirikan bisnisnya. Ia bahkan memiliki beberapa usaha, salah satunya toko baju di sebuah pusat perbelanjaan.

"Usaha dari mulai konveksi, buka toko piyama di Thamrin City, invest di minyak Pertamina sama ada kos-kosan di Tangerang," terangnya.

Sementara itu, sebagai seorang konten kreator, penampilan tentu menjadi sebuah hal yang penting bagi Rheynata. Hal itu membuatnya harus menjaga badannya dengan rutin berolahraga.

Namun, perempuan 26 tahun ini mengaku bahwa dirinya memang harus menjaga badannya. Mengingat, ia memiliki masalah pada organ di tubuhnya.