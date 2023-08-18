Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangganya Mezzaluna Kenakan Kebaya saat Wisuda di Inggris

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |01:30 WIB
Bangganya Mezzaluna Kenakan Kebaya saat Wisuda di Inggris
Mezzaluna (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mezzaluna telah menyelesaikan pendidikan jurusan Antropologi dan Ilmu Politik di University of Birmingham Inggris. Setelah empat tahun belajar, Mezza akhirnya bisa wisuda.

Senang, Mezza juga bangga bisa menggunakan kebaya saat wisuda. Sebab, dirinya merupakan satu-satunya orang Indonesia yang wisuda kala itu.

“Sangat menyenangkan untuk mewakili negara asal di negara lain, dengan banyak pencapaian yang telah dicapai,” ujar Mezzaluna.

Bangganya Mezzaluna Kenakan Kebaya saat Wisuda di Inggris

Kini, Mezza mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tuanya. Dirinya yakin tak bisa menyelesaikan semuanya tanpa doa dan dukungan orang tua.

"Karena ini (semua) nggak akan terjadi tanpa mereka,” ujar anak Bimbim Slank tersebut.

Mezza pun tak sabar pulang ke Indonesia. Ia tak sabar untuk melakukan banyak hal di Tanah Air.

“Itu (kereta cepat) bikin aku senang banget. Udah berkembang lagi, apalagi transportasi umumnya. Biar budaya kita diubah untuk nggak selalu pakai mobil atau motor pribadi, jadi polusinya akan lebih baik,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
