Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polusi Udara di Jabodetabek, Ayu Ting Ting: Harus Pakai Masker Lagi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:16 WIB
Polusi Udara di Jabodetabek, Ayu Ting Ting: Harus Pakai Masker Lagi
Ayu Ting Ting keluhkan polusi udara di Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Ayu Ting Ting merasakan kegelisahan soal polusi udara yang terjadi di Kawasan Jabodetabek belakangan ini. Sebagai artis yang punya kesibukan di luar rumah, pelantun Alamat Palsu ini khawatir pengaruh polusi untuk kesehatannya.

"Memang lagi nggak bagus dan nggak baik, kayaknya sekarang harus pakai masker lagi. Ya kalau udah berasa nggak enak badan, peduli sama diri sendiri aja dan sadar diri kalau nggak enak badan nggak usah masuk kerja daripada nularin kan," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di Kawasan Depok, Jawa Barat.

Polusi Udara di Jabodetabek, Ayu Ting Ting: Harus Pakai Masker Lagi

Ibunda Bilqis Khumairah Razak itu juga menilai bahaya polusi udara sama halnya dengan Covid-19.

"Virus kita nggak pernah tahu. Setiap orang harus ada kesadaran jangan sampai nularin ke yang lain," katanya.

Pemilik nama Ayu Rosmalina tersebut juga mengaitkan buruknya polusi udara di kota besar dengan momen HUT ke-78 Republik Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement