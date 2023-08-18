Polusi Udara di Jabodetabek, Ayu Ting Ting: Harus Pakai Masker Lagi

DEPOK - Ayu Ting Ting merasakan kegelisahan soal polusi udara yang terjadi di Kawasan Jabodetabek belakangan ini. Sebagai artis yang punya kesibukan di luar rumah, pelantun Alamat Palsu ini khawatir pengaruh polusi untuk kesehatannya.

"Memang lagi nggak bagus dan nggak baik, kayaknya sekarang harus pakai masker lagi. Ya kalau udah berasa nggak enak badan, peduli sama diri sendiri aja dan sadar diri kalau nggak enak badan nggak usah masuk kerja daripada nularin kan," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di Kawasan Depok, Jawa Barat.

Ibunda Bilqis Khumairah Razak itu juga menilai bahaya polusi udara sama halnya dengan Covid-19.

"Virus kita nggak pernah tahu. Setiap orang harus ada kesadaran jangan sampai nularin ke yang lain," katanya.

Pemilik nama Ayu Rosmalina tersebut juga mengaitkan buruknya polusi udara di kota besar dengan momen HUT ke-78 Republik Indonesia.