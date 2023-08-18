Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi-Nagita Rayakan HUT ke-78 RI, Ajak Artis Lomba Makan Kerupuk hingga Bakiak Daster

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:44 WIB
Raffi-Nagita Rayakan HUT ke-78 RI, Ajak Artis Lomba Makan Kerupuk hingga Bakiak Daster
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rayakan HUT ke-78 RI. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut menyemarakkan HUT RI ke-78 dengan mengadakan acara yang meriah. Mereka mengobarkan semangat kemerdekaan dengan mengajak para artis ikut lomba.

Pasangan yang dijuluki sultan ini memang nyaris tak pernah absen mengadakan lomba 17-an. Kini, mereka bersama dengan Raisa dan Hamish Daud merayakannya bersama masyarakat di Qbig BSD City dalam acara Serunya Rans 17-an Bersama Pepsodent, pada Kamis, 17 Agustus 2033.

Keseruan lomba 17-an keluarga Sultan Andara dan Raisa-Hamish Daud juga disiarkan langsung di Facebook Raffi Ahmad dan YouTube RANS Entertainment.

"Kita udah persiapkan semuanya, lahir batin kita udah siapin, karena menyambut 17 Agustus kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terseru dan terbaik," kata Raffi Ahmad sebelum memulai lomba makan kerupuk, dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Jum'at (18/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad membentuk tim laki-laki yang beranggotakan Hamish Daud, Tarra Budiman, Reza Chandika, hingga Dion Wiyoko.

Sementara itu, Nagita Slavina bersama Raisa membentuk tim perempuan dengan anggota Kiky Saputri, Aurelie Moeremans, hingga Raniah Alaydroes.

Halaman:
1 2
