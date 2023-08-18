Raffi-Nagita Rayakan HUT ke-78 RI, Ajak Artis Lomba Makan Kerupuk hingga Bakiak Daster

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut menyemarakkan HUT RI ke-78 dengan mengadakan acara yang meriah. Mereka mengobarkan semangat kemerdekaan dengan mengajak para artis ikut lomba.

Pasangan yang dijuluki sultan ini memang nyaris tak pernah absen mengadakan lomba 17-an. Kini, mereka bersama dengan Raisa dan Hamish Daud merayakannya bersama masyarakat di Qbig BSD City dalam acara Serunya Rans 17-an Bersama Pepsodent, pada Kamis, 17 Agustus 2033.

Keseruan lomba 17-an keluarga Sultan Andara dan Raisa-Hamish Daud juga disiarkan langsung di Facebook Raffi Ahmad dan YouTube RANS Entertainment.

"Kita udah persiapkan semuanya, lahir batin kita udah siapin, karena menyambut 17 Agustus kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terseru dan terbaik," kata Raffi Ahmad sebelum memulai lomba makan kerupuk, dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Jum'at (18/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad membentuk tim laki-laki yang beranggotakan Hamish Daud, Tarra Budiman, Reza Chandika, hingga Dion Wiyoko.

Sementara itu, Nagita Slavina bersama Raisa membentuk tim perempuan dengan anggota Kiky Saputri, Aurelie Moeremans, hingga Raniah Alaydroes.