Denise Chariesta Klaim dapat Donasi Rp100 Juta, Netizen: Editan!

JAKARTA - Denise Chariesta belakangan terus menerus menarik perhatian netizen lewat tingkah konyolnya. Setelah mendapatkan biaya lahiran, baru-baru ini ia kembali meminta donasi untuk membeli keperluan calon buah hatinya, mulai dari mobil, sewa apartemen, hingga perlengkapan bayi pada netizen.

Setelah membuka donasi keduanya, Denise pun mengungkapkan bahwa ia menemukan sosok baik hati yang rela menggelontorkan uang ratusan juta untuknya dan sang calon anak. Bahkan melalui akun Instagramnya, Denise sempat mengunggah tangkapan layar berupa chat disertai bukti transfer.

"Mba Denis, aku kirim 100 juta aja ya, soalnya bisanya cuman segitu. Semoga dede bayinya sehat selalu," tkata seseorang yang tak disebutkan namanya, dikutip pada Jumat (18/8/2023).

Pada tangkapan layar tersebut, terpampang nominal Rp 100 juta dikirim untuk Denise Chariesta pada 16 Agustus 2023. Berkat itu, Denise pun mengucapkan terimakasih.

Mengikuti unggahannya, Denise juga memasang target uang donasi yang jauh lebih besar untuk digunakan membeli keperluan anaknya.

"Terima Kasih donasi nya orang baik. Semangat kalian pasti bisa mengumpulkan 2.4 M buat saya lahiran," ujar Denise Chariesta.

Akan tetapi, netizen tak langsung percaya begitu saja pada unggahan Denise. Setelah diperhatikan, netizen menduga bukti transfer Rp 100 juta tersebut palsu.

Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa Denise Chariesta mengedit sendiri jumlah nominal transfer.

"Editannnn, kasian jadi stress parah ditinggal," kata @gib*****.

Netizen banyak yang menyoroti nominal transfer terlalu besar. Mereka bertanya-tanya, apakah aplikasi pembayaran uang elektronik pada unggahan Denise bisa melakukan transferan sebesar itu.