JAKARTA - Mengenal Melly Mono, penyanyi cantik pacar pertama Ariel NOAH. Menariknya, mantan vokalis band SHE itu membenarkan jika Ariel adalah cinta pertamanya. Namun dia membantah pernah berpacaran dengan frontman band NOAH itu.

Sayang, Ariel tak pernah buka suara terkait rumor asmaranya dengan Melly meski cukup dekat satu sama lain. Lantas, siapa sebenarnya Melly Mono? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Jumat (18/8/2023).

Melly Herlina lahir di Surabaya, Jawa Timur, 40 tahun silam. Dia memulai debutnya bersama SHE, pada 2005. Bersama band tersebut, dia merilis sederet lagu populer, seperti Slow Down Baby hingga Bukan untuk Sembarang Hati.

Setelah 15 tahun bergabung, Melly memutuskan keluar dan pilih bersolo karier. Dia mengikuti ajang The Remix yang digelar salah satu televisi swasta dan membentuk grup Monostereo. Dari sinilah kata ‘Mono’ dalam nama panggungnya berasal.

Meski kerap dikaitkan dengan Ariel NOAH, Melly Mono sebenarnya sudah menikah, pada 2002. Dari pernikahannya dengan Firmansyah, penyanyi berdarah Minangkabau itu dikaruniai anak perempuan bernama Radinka Mikayla.