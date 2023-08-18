Ferry Irawan Bebas dari Penjara, Ingin Kembali Diterima Masyarakat

JAKARTA - Mantan suami Venna Melinda, Ferry Irawan akhirnya menghirup udara bebas setelah mendekam di penjara karena tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ferry bersama kuasa hukumnya, Jeffry Nicolas Simatupang, berencana pulang ke Jakarta dari Lapas (Lembaga Permasyarakatan) Kelas II A Kediri, Jawa Timur hari ini.

BACA JUGA: Kondisi Fisik Ferry Irawan Usai Bebas dari Penjara Jadi Sorotan

"Belum tahu nih (jamnya) tapi hari ini akan balik ke Jakarta. Kurang lebih mungkin 15.30 WIB dari Surabaya," kata kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffry Nicolas Simatupang, saat dihubungi wartawan, Jum'at (18/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Jeffry juga tak sungkan membeberkan kondisi terkini sang klien usai dipenjara. Diakuinya, Ferry Irawan tampak lebih kurus dari sebelumnya.

Akan tetapi, Jeffry menyebut Ferry tengah berbahagia karena mendapat remisi cukup banyak dari vonis yang dijatuhi hakim.