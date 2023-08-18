Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Irawan Bebas dari Penjara, Ingin Kembali Diterima Masyarakat

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:21 WIB
Ferry Irawan Bebas dari Penjara, Ingin Kembali Diterima Masyarakat
Ferry Irawan Bebas dari Penjara. (Foto: Instagram/@ferryirawanreal)
A
A
A

JAKARTA - Mantan suami Venna Melinda, Ferry Irawan akhirnya menghirup udara bebas setelah mendekam di penjara karena tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ferry bersama kuasa hukumnya, Jeffry Nicolas Simatupang, berencana pulang ke Jakarta dari Lapas (Lembaga Permasyarakatan) Kelas II A Kediri, Jawa Timur hari ini.

"Belum tahu nih (jamnya) tapi hari ini akan balik ke Jakarta. Kurang lebih mungkin 15.30 WIB dari Surabaya," kata kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffry Nicolas Simatupang, saat dihubungi wartawan, Jum'at (18/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Jeffry juga tak sungkan membeberkan kondisi terkini sang klien usai dipenjara. Diakuinya, Ferry Irawan tampak lebih kurus dari sebelumnya.

Akan tetapi, Jeffry menyebut Ferry tengah berbahagia karena mendapat remisi cukup banyak dari vonis yang dijatuhi hakim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066832/venna_melinda-8RNg_large.jpg
Venna Melinda Tak Tahu Alamat Rumah Ferry Irawan Usai Putus Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058198/venna_melinda-5Ewi_large.jpg
Venna Melinda akan Menikah Lagi Usai Gugat Cerai Ferry Irawan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058127/venna_melinda-eVyd_large.jpg
Venna Melinda Kembali Gugat Cerai Ferry Irawan di PA Jaksel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054400/venna_melinda-67Rh_large.jpg
Venna Melinda Tunjuk Sandy Arifin untuk Ajukan Gugatan Cerai pada Ferry Irawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048352/venna_melinda-dzPG_large.jpg
Masih Sah Berstatus Istri Ferry Irawan, Venna Melinda Akan Layangkan Gugatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044674/venna_melinda_dan_ferry_irawam-d8Wi_large.jpg
Ferry Irawan dan Venna Melinda Masih Berstatus Suami-Istri Gegara Abaikan Ikrar Talak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement