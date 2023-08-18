Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Saykoji Terlibat di Animasi Balpil

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |00:30 WIB
Cerita Saykoji Terlibat di Animasi Balpil
Cerita Syakoji di Animasi Balpil (Foto: IG Saykoji)
JAKARTA - Rapper Saykoji terlibat dalam animasi Balpil, superhero asli Indonesia. Saykoji menceritakan proses kreatif untuk menghadirkan lagu yang sesuai dengan karakteristik animasi Balpil.

Ia menghadirkan elemen-elemen modern. Sebab menurutnya hal itu cocok dengan tema animasi yang menghadirkan konsep futuristik.

"Lagu ini memang konsepnya futuristik, lagunya sudah lama dibuat," kata Saykoji saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Cerita Saykoji Terlibat di Animasi Balpil

Di momen HUT ke-78 RI, animasi Balpil menghadirkan episode finale Season 1 berjudul Balpil Huru Hara Monas.

Holip Soekawan selaku Project Director Balpil mengisyaratkan bakal menghadirkan animasi Balpil Season 2.

Namun demikian, ia berharap, Balpil bisa tayang free to air di stasiun televisi Indonesia. Sebab menurutnya, karakter superhero Indonesia patut diperkenalkan ke masyarakat luas.

"Semoga Balpil season 2 bisa tampil free to air alias gratis untuk masyarakat di TV nasional," ujar Holip Soekawan.

"Terlebih lagi project animasi Balpil sendiri kita sudah rencanakan mulai dari series dan lain halnya dari 2011. Jadi ini sudah sangat matang," tutup Holip.

