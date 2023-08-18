Kondisi Fisik Ferry Irawan Usai Bebas dari Penjara Jadi Sorotan

JAKARTA - Ferry Irawan mendapatkan remisi tepat di HUT RI Ke-78. Hal tersebut membuat dirinya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, usai ditahan lantaran kasus KDRT selama 7 bulan lamanya.

Kabar kebebasan Ferry pun telah diumumkan oleh kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. Bahkan, tim kuasa hukum Ferry yang lain yakni Jeffry Nicolas Simatupang juga turut membenarkan kabar tersebut.

"(Ferry Irawan-red) Sudah bebas sejak kemarin, kemarin tanggal 17 Agustus," ujar Jeffry Nicolas Simatupang, saat dihubungi awak media, Jum'at (18/8/2023).

Sementara itu, kondisi fisik Ferry pasca-keluar dari penjara turut menjadi sorotan. Pasalnya, mantan suami Venna Melinda itu tampak lebih kurus dari sebelumnya.

"Kalau agak kurus tentu tapi pak Ferry sangat bahagia dan sangat optimis untuk menata masa depan," katanya.

Saat ditanya soal rencana Ferry untuk menikah lagi, Jeffry menyebut hal itu belum dipikirkan kliennya. Menurut Jeffry, yang terpenting adalah Ferry siap menata kehidupannya kembali pasca tersandung kasus hukum.