Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dapat Remisi HUT RI Ke-78, Ferry Irawan Resmi Bebas

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:06 WIB
Dapat Remisi HUT RI Ke-78, Ferry Irawan Resmi Bebas
Ferry Irawan bebas dari penjara (Foto: Instagram @ ferryirawanreal)
A
A
A

JAKARTA - Ferry Irawan akhirnya bisa menghirup udara bebas. Ya, pria 46 tahun ini mendapatkan remisi dan dinyatakan bebas sejak 17 Agustus 2023 kemarin.

Sebelumnya, Ferry diketahui telah ditahan sejak sejak 16 Januari 2023 lalu lantaran kasus KDRT. Bahkan, seharusnya ia menjalani masa penahanan hingga satu tahun ke depan.

Pengumuman bebasnya Ferry Irawan disampaikan pengacara keluarganya, Sunan Kalijaga. Ayah Salmafina Sunan ini mengucapkan rasa syukur, lantaran kliennya tak perlu lagi menjalani masa tahanan di balik jeruji besi.

"Alhamdulillah Ferry Irawan di Hari Kemerdekaan, bebas. Merdeka!," tulis Sunan Kalijaga melalui instastory di akun Instagram, Jumat (18/2023).

Ferry Irawan

Terkait kebebasan Ferry Irawan, Kepala Lapas Kelas II A Kediri M. Hanafi mengatakan bahwa remisi diberikan kepada narapidana memenuhi syarat. Salah satunya dinilai kelakuannya selama berada di lapas.

Persyaratan ini membuat Ferry Irawan secara resmi bebas dari masa tahanan.

Sementara itu, M Hanafi menambahkan bahwa Ferry Irawan bukan satu-satunya narapidana yang mendapat remisi. Pasalnya, pada peringatan HUT RI ke-78, setidaknya sekitar 629 lainnya juga memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066832/venna_melinda-8RNg_large.jpg
Venna Melinda Tak Tahu Alamat Rumah Ferry Irawan Usai Putus Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058198/venna_melinda-5Ewi_large.jpg
Venna Melinda akan Menikah Lagi Usai Gugat Cerai Ferry Irawan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058127/venna_melinda-eVyd_large.jpg
Venna Melinda Kembali Gugat Cerai Ferry Irawan di PA Jaksel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054400/venna_melinda-67Rh_large.jpg
Venna Melinda Tunjuk Sandy Arifin untuk Ajukan Gugatan Cerai pada Ferry Irawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048352/venna_melinda-dzPG_large.jpg
Masih Sah Berstatus Istri Ferry Irawan, Venna Melinda Akan Layangkan Gugatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044674/venna_melinda_dan_ferry_irawam-d8Wi_large.jpg
Ferry Irawan dan Venna Melinda Masih Berstatus Suami-Istri Gegara Abaikan Ikrar Talak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement