Diterpa Banyak Cobaan, Shinta Bachir Pilih Hadapi Masalah Sendiri Tanpa Mengeluh ke Keluarga

JAKARTA - Shinta Bachir mengaku sama sekali tak pernah mengeluh ketika harus menghadapi sejumlah masalah dalam hidupnya. Seperti diketahui, wanita 37 tahun ini sempat tersangkut kasus prostitusi online beberapa tahun lalu.

Selain itu, ia juga sempat menjadi istri siri atau istri kedua. Bahkan baru-baru ini, rumah tangganya dengan Indra Kristanto harus kandas dan kini proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur.

Meski diterpa banyak masalah, ia mengaku tidak sedikitpun mengeluh kepada keluarga. Bahkan, ia memilih untuk menghadapi sendiri masalah yang menerpanya.

"Aku nggak pernah ngeluh sama keluarga, teman karena kalau aku udah capek nangis sendiri. Cuma kadang Ya Allah peluk aku, kasih aku kekuatan karena aku tahu di tetesan keringat aku di tenaga aku banyak yang butuh aku," ujar Shinta Bachir dikutip di Kanal YouTube STARPRO, Jumat (18/8/2023).

Sambil menahan air mata, bintang film Suster Keramas ini menyebut jika dirinya berstatus sebagai tulang punggung keluarga. Hal inilah menjadikannya sebagai garda terdepan, jika terjadi masalah-masalah tertentu menimpa keluarganya.

"Kalau aku perang, aku nggak mau bawa orang, aku harus maju sendiri. Dan kalau ada apa-apa sama keluarga aku paling di garda terdepan," paparnya.

Dalam wawancaranya, Shinta pun sempat membeberkan momen yang membuatnya down. Bahkan ia sampai merasa kehilangan teman curhat ketika ibundanya telah tiada.