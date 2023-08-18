Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diterpa Banyak Cobaan, Shinta Bachir Pilih Hadapi Masalah Sendiri Tanpa Mengeluh ke Keluarga

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:55 WIB
Diterpa Banyak Cobaan, Shinta Bachir Pilih Hadapi Masalah Sendiri Tanpa Mengeluh ke Keluarga
Shinta Bachir Tak Pernah Keluhkan Masalah pada Keluarga (Foto: Instagram @shinta_bachir86)
A
A
A

JAKARTA - Shinta Bachir mengaku sama sekali tak pernah mengeluh ketika harus menghadapi sejumlah masalah dalam hidupnya. Seperti diketahui, wanita 37 tahun ini sempat tersangkut kasus prostitusi online beberapa tahun lalu.

Selain itu, ia juga sempat menjadi istri siri atau istri kedua. Bahkan baru-baru ini, rumah tangganya dengan Indra Kristanto harus kandas dan kini proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur.

Meski diterpa banyak masalah, ia mengaku tidak sedikitpun mengeluh kepada keluarga. Bahkan, ia memilih untuk menghadapi sendiri masalah yang menerpanya.

"Aku nggak pernah ngeluh sama keluarga, teman karena kalau aku udah capek nangis sendiri. Cuma kadang Ya Allah peluk aku, kasih aku kekuatan karena aku tahu di tetesan keringat aku di tenaga aku banyak yang butuh aku," ujar Shinta Bachir dikutip di Kanal YouTube STARPRO, Jumat (18/8/2023).

Shinta Bachir

Sambil menahan air mata, bintang film Suster Keramas ini menyebut jika dirinya berstatus sebagai tulang punggung keluarga. Hal inilah menjadikannya sebagai garda terdepan, jika terjadi masalah-masalah tertentu menimpa keluarganya.

"Kalau aku perang, aku nggak mau bawa orang, aku harus maju sendiri. Dan kalau ada apa-apa sama keluarga aku paling di garda terdepan," paparnya.

Dalam wawancaranya, Shinta pun sempat membeberkan momen yang membuatnya down. Bahkan ia sampai merasa kehilangan teman curhat ketika ibundanya telah tiada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096177/shinta_bachir-BjNS_large.jpg
Shinta Bachir Dihujat Usai Foto Bareng Teuku Ryan, Netizen: Cocok Duda sama Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966317/shinta-bachir-klaim-kerap-dipaksa-melayani-mantan-suami-saat-datang-bulan-KrkkYgQza0.jpg
Shinta Bachir Klaim Kerap Dipaksa Melayani Mantan Suami saat Datang Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958531/shinta-bachir-akui-menyesal-menikah-dengan-indra-kristianto-JU09heZb4Z.jpg
Shinta Bachir Akui Menyesal Menikah dengan Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958515/bukan-kdrt-dan-nafkah-shinta-bachir-ungkap-alasan-cerai-dari-indra-kristianto-nqElUPgcZN.jpg
Bukan KDRT dan Nafkah, Shinta Bachir Ungkap Alasan Cerai dari Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931291/shinta-bachir-ingin-kembali-menikah-meski-sudah-gagal-2-kali-ecrfDAXhpb.jpg
Shinta Bachir Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/33/2900646/shinta-bachir-curhat-di-instagram-karena-dianggap-matre-ada-apa-IcfDpPRTgy.jpeg
Shinta Bachir Curhat di Instagram karena Dianggap Matre, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement