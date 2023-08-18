Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Sebut Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah Desember 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:26 WIB
Ivan Gunawan Sebut Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah Desember 2023
Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri akan menikah Desember 2023 (Foto: Instagram @adiba.knza)
JAKARTA - Pernikahan Adiba Khanza dengan Egy Maulana Vikri dikabarkan akan berlangsung pada Desember 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ivan Gunawan, selaku desainer yang akan merancang busana untuk pesta pernikahan Adiba dan Egy.

Ditemui baru-baru ini, Ivan Gunawan mengatakan bahwa dirinya ditunjuk langsung oleh Umi Pipik Dian Irawati untuk menjadi perancang busana dalam pernikahan putrinya, Adiba Khanza. Namun, ia mengaku tak bisa memberi bocoran apapun terlebih soal konsep gaun rancangannya.

"Rahasia dong, dia yang mau nikah masa gua bocorin," ujar Igun

"Jadi Insya Allah Desember Umi mau nikahin anaknya," tambahnya.

Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri

Saat ditanya apa yang membuat Umi Pipik menunjuknya sebagai desainer pada pernikahan anak sulungnya, Igun menyebut jika keduanya merupakan teman lama. Namun, igun mengatakan bahwa dirinya hanya akan menangani baju resepsi pernikahan saja, sedangkan untuk akad nikah akan dibuat oleh desainer lain.

"Jadi Umi itu sahabat aku udah lama dan umi sebagai single mother ingin mempersiapkan dan membahagiakan anak perempuannya, jadi kalau aku bisa bantu kenapa nggak. Jadi aku belajar juga bikin gaun malam dengan kondisi Umi sekarang pakai cadar," beber Igun.

"Aku bilang 'Umi aku cuma sanggup bikin buat resepsi aja'. Jadi aku bikin baju resepsi pernikahan buat anaknya, dan aku pikir anaknya kalem ternyata imajinasinya cukup liar," sambungnya.

