HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Enzy Storia Rayakan HUT Ke-78 RI di Washington DC AS

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:15 WIB
Enzy Storia dan Molen Kasetra rayakan HUT Ke-78 RI di AS (Foto: IG Enzy)
JAKARTA - Enzy Storia merayakan HUT ke-78 RI di Washington DC, Amerika Serikat. Tak sendiri, Enzy merayakan kemerdekaan bersama sang suami, Molen Kasetra.

Momen bahagia tersebut direkam jelas dalam akun Instagram Enzy. Ia bersama dengan suami tampak bahagia di Wisma Indonesia, di Tilden, Washington DC, Amerika Serikat.

“Senang bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Washington DC,” tulis Enzy dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

Uniknya, busana Enzy dan Molen dalam peringatan HUT RI ini menjadi sorotan netizen. Enzy dan Molen nampak serasi mengenakan busana adat dari Indonesia.

“Aku menggunakan salah satu baju adat Betawi,” papar Enzy.

Enzy terlihat memakai baju adat Betawi berupa kebaya merah yang dipadukan dengan kain hijau. Wanita berparas bule ini juga mengenakan selendang hijau muda untuk menambah aksen di kepalanya.

Sedangkan Molen begitu gagah tampil dengan stelan jas, lengkap dengan dasi merah dan kopiah hitam.

Enzy dan Molen pun asyik berpose di depan gedung Wisma Indonesia ini sembari memerlihatkan outfit mereka di perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, Enzy dan Molen juga ikut upacara memeringati HUT ke-78 RI bersama penduduk Indonesia di gedung tersebut.

Sebagai informasi, Enzy Storia memutuskan pindah ke Amerika Serikat mengikuti sang suami, Molen Kasetra. Molen sendiri merupakan salah satu staf KBRI di Washington DC, Amerika Serikat.

