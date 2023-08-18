Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Dilibatkan dalam Ultah Anak, Dhena Devanka Kecewa dengan Jonathan Frizzy

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:06 WIB
Tak Dilibatkan dalam Ultah Anak, Dhena Devanka Kecewa dengan Jonathan Frizzy
Dhena Devanka Kecewa dengan Jonathan Frizzy Lantaran Tak Dilibatkan dalam Pesta Ultah Anak (Foto: Instagram @dhenaaldhaliadevanka)
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka meluapkan perasaan kecewanya pada sang mantan suami, Jonathan Frizzy. Pasalnya ia tak turut dilibatkan dalam penyelenggaraan pesta ulang tahun anaknya.

Dhena sendiri mengaku bahwa dirinya cukup senang saat mendengar bahwa Ijonk ingin menggelar acara ulang tahun untuk anaknya. Mengingat, selama ini dirinyalah yang selalu menyiapkan gelaran acara ulang tahun untuk anak-anaknya.

"Aku sih cukup senang ya. Itu kan bentuk perhatian dari bapaknya," ujar Dhena Devanka dikutip dari tayangan YouTube Intens Investigasi.

"Mungkin selama ini yang meng-arrange ulang tahun (anak) itu aku. Sekarang dia yang arrange, nggak apa-apa," sambungnya.

Dhena Devanka

Akan tetapi, perasaan senangnya tersebut mendadak sirna ketika tahu bahwa sang mantan menyelenggarakan acara secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. Terlebih, acara tersebut digelar tanpa berkomunikasi dengan dirinya dulu.

"Cuma dia itu ingin mengundang teman-teman kelas anaknya, tapi tidak mau berkomunikasi dengan aku," jelasnya.

"Makanya dia cari cara, dia hubungi pihak sekolah, dan dari pihak sekolah pun segampang itu memberikan nomor guru," tambahnya.

