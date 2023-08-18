Tyas Mirasih Gelar Pengajian Jelang Pernikahannya dengan Tengku Tezi

JAKARTA - Tyas Mirasih datang dengan kabar bahagia. Pada Kamis, 17 AGustus 2023 kemarin, artis 36 tahun ini baru saja menggelar acara pengajian jelang pernikahannya dengan aktor Tengku Tezi.

Acara bahagia tersebut diketahui langsung dari unggahan sang artis di akun Instagram pribadinya. Bahkan, Tyas sempat mengunggah mirror selfie dan memperlihatkan welcome sign bertuliskan 'Pengajian jelang pernikahan Tyas Mirasih & Tengku Tezi 17 Agustus 2023'.

BACA JUGA: Tyas Mirasih Ungkap Penyebab Meninggalnya Sang Ibunda

Dalam unggahannya, Tyas terlihat mengenakan dress panjang berwarna sage, lengkap dengan kerudung berwarna senada. Ia bahkan terlihat semakin cantik dengan makeup diwajahnya.

Sementara itu pada keterangan fotonya, bintang film Dimsum Martabak ini tak banyak menuliskan kata-kata. Ia bahkan terlihat hanya menyebut jika dirinya berada selangkah lagi menuju pernikahan.

"One step closer," tulis Tyas lengkap dengan emoji cincin.

Kabar bahagia tersebut sontak ramai dibanjiri oleh komentar rekan artis dan juga netizen. Banyak menuliskan ucapan selamat sekaligus mendoakan agar acara bahagianya dengan Tengku Tezi bisa berjalan dengan lancar.

BACA JUGA: Sedihnya Tengku Tezi Atas Meninggalnya Ibunda Tyas Mirasih

"Congrats," kata Chika Waode.

"Masya Allah, semoga di lancarkan ya @tyasmirasih dan @tengkutezi," ucap agung***.