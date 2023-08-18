Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tyas Mirasih Gelar Pengajian Jelang Pernikahannya dengan Tengku Tezi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:02 WIB
Tyas Mirasih Gelar Pengajian Jelang Pernikahannya dengan Tengku Tezi
Tyaz Mirasih menggelar pengajian jelang pernikahan (Foto: Instagram @tyasmirasih)
JAKARTA - Tyas Mirasih datang dengan kabar bahagia. Pada Kamis, 17 AGustus 2023 kemarin, artis 36 tahun ini baru saja menggelar acara pengajian jelang pernikahannya dengan aktor Tengku Tezi.

Acara bahagia tersebut diketahui langsung dari unggahan sang artis di akun Instagram pribadinya. Bahkan, Tyas sempat mengunggah mirror selfie dan memperlihatkan welcome sign bertuliskan 'Pengajian jelang pernikahan Tyas Mirasih & Tengku Tezi 17 Agustus 2023'.

Dalam unggahannya, Tyas terlihat mengenakan dress panjang berwarna sage, lengkap dengan kerudung berwarna senada. Ia bahkan terlihat semakin cantik dengan makeup diwajahnya.

Sementara itu pada keterangan fotonya, bintang film Dimsum Martabak ini tak banyak menuliskan kata-kata. Ia bahkan terlihat hanya menyebut jika dirinya berada selangkah lagi menuju pernikahan.

"One step closer," tulis Tyas lengkap dengan emoji cincin.

Kabar bahagia tersebut sontak ramai dibanjiri oleh komentar rekan artis dan juga netizen. Banyak menuliskan ucapan selamat sekaligus mendoakan agar acara bahagianya dengan Tengku Tezi bisa berjalan dengan lancar.

"Congrats," kata Chika Waode.

"Masya Allah, semoga di lancarkan ya @tyasmirasih dan @tengkutezi," ucap agung***.

Halaman:
1 2
